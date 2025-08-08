Polícia Militar apreende adolescente suspeito de participação em latrocínio na 'Casa do Papai Noel'

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite dessa quinta-feira (7), suspeito de participação no crime de latrocínio que resultou na morte de uma idosa de 63 anos, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Com ele, os policiais apreenderam um aparelho celular.

O carro roubado da vítima, identificada como a engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade, já havia sido localizado no bairro Edson Queiroz, horas após o crime. O veículo se encontra no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE) para coletas periciais.

A 10ª Delegacia do DHPP, unidade responsável pela investigação do caso, ainda realiza diligências para capturar os demais suspeitos da ação criminosa.

Veja também Segurança Latrocínio na 'Casa do Papai Noel': 166 pessoas foram mortas em assaltos no CE, nos últimos 5 anos Segurança Chefe da facção GDE se apresentava como PM em Fortaleza e usava farda e carteira funcional

O crime

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (5), quando pelo menos quatro suspeitos invadiram a residência conhecida como a "Casa do Papai Noel" e fizeram dois idosos - pai e filha - de reféns.

Segundo policiais civis e militares que atenderam a ocorrência, as vítimas resistiram à ação criminosa e foram agredidos pelos assaltantes.

Tâmara Patrícia Rema Andrade já foi encontrada pela Polícia morta, amordaçada e com sinais de estrangulamento. O pai dela, um idoso de mais de 80 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao hospital por familiares. Após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), será possível confirmar as causas da morte.

A residência onde aconteceu o latrocínio era conhecida na região como "Casa do Papai Noel", em razão do idoso trabalhar como Papai Noel, na época do Natal. Ele realizava ações beneficentes em casa e também atuava como 'Noel' em um shopping de Fortaleza. A família também é conhecida na região por vender os doces de Quindim da Dona Olga (esposa falecida do idoso e mãe de Tâmara).