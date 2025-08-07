Idosa morre amordaçada após invasão e roubo à 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza

Uma idosa de 63 anos foi encontrada morta após assalto a uma residência no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (7). O imóvel é conhecido na região como a "Casa do Papai Noel".

Segundo a Polícia Militar, quatro homens invadiram a residência na Avenida Professor Gerardo Rodrigues Albuquerque, por volta das 4h30, e renderam os dois moradores.

O pai da mulher, que tem mais de 80 anos, foi estrangulado e perdeu os sentidos. Quando os PMs chegaram, a filha dele já estava morta amordaçada. Ela foi identificada como Tamara Patrícia Rema Andrade, e a suspeita da polícia é de que a vítima também tenha sofrido estrangulamento.

Já o idoso foi levado consciente ao hospital. Ele é bastante conhecido na região por ter trabalhado por muitos anos como Papai Noel na própria residência e em um shopping de Fortaleza.

Roubo de eletrodomésticos e carro

Os criminosos roubaram eletrodomésticos e fugiram do local com o carro da família, um Nissan Versa preto.

Equipes da Polícia Civil do Ceará, da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) estão no local realizando os primeiros levantamentos do caso. A causa da morte da idosa ainda será investigada.

A vítima morta fabricava e vendia doces, como o quindim da Dona Olga, um produto bastante conhecido entre os vizinhos, que costumavam comprar os doces com frequência.