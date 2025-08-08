Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Latrocínio na 'Casa do Papai Noel': 166 pessoas foram mortas em assaltos no CE, nos últimos 5 anos

O índice teve um aumento de 70% no ano de 2024, após uma redução de 45% registrada em 2023 (ano que teve o menor número de casos na série histórica). Em 2025, foram 14 roubos com resultado morte, em todo o Estado

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
Imagem mostra policiais civis e militares realizando primeiros levantamentos de um latrocínio registrado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza
Legenda: As polícias Civil e Militar compareceram à residência onde aconteceu o latrocínio, para realizar os primeiros levantamentos do crime
Foto: Messias Borges

Crimes de roubo resultaram na morte de pelo menos 166 pessoas, no Ceará, entre os anos de 2021 e 2025, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). A vítima mais recente foi a engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade, de 63 anos, morta na "Casa do Papai Noel" (como era conhecida a residência da família dela), em Fortaleza, na última quinta-feira (7).

O Painel Estatístico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS, totaliza 543 vítimas de latrocínios (roubos que resultam em mortes), entre 2015 e 2025.

Veja os números:

A estatística mostra que, nesse período, os anos de 2016 e 2017 registraram o pico de latrocínios: 88 casos, em cada ano. Já o ano de 2023 teve o menor número de crimes: 24 mortes (redução de 45,4% com relação ao ano de 2022). Em 2024, o índice voltou a subir, com variação de 70,8%.

A Secretaria da Segurança Pública ressaltou, em nota, que "como resultado do intenso trabalho contínuo realizado pelos agentes das Forças de Segurança, o Ceará registrou, de janeiro a junho deste ano, uma redução de 55,5% no número de latrocínios (roubos seguidos de mortes). Foram registrados 12 casos nos seis primeiros meses deste ano; já no mesmo período do ano passado foram 27 casos. Em Fortaleza, a redução dos roubos seguidos de morte foi de 64,3%; com cinco casos de janeiro a julho deste ano e 14 registros no mesmo período do ano passado" (confira a nota na íntegra abaixo).

No ano corrente, 12 pessoas foram mortas em roubos, em todo o Estado, entre janeiro e junho (primeiro semestre), segundo o Painel da Supesp. Outro latrocínio foi registrado em julho deste ano, no Município de Forquilha, no Interior do Ceará, conforme o Boletim Mensal da SSPDS (que ainda não teve os dados consolidados).

Com a morte de Tâmara Patrícia já neste mês de agosto, o número de latrocínios chega a 14, em 2025. A maioria das vítimas é homem (nove pessoas mortas) e tem entre 30 e 50 anos (oito vítimas). A Capital tem o maior número de ocorrências entre os municípios: seis crimes.

Confira as vítimas de latrocínios em 2025:

  • Mulher, 35 anos, morta em um assalto em Juazeiro do Norte, no dia 1º de fevereiro;
  • Mulher, 20 anos, morta em um assalto em Banabuiú, no dia 16 de fevereiro;
  • Homem, 32 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 21 de fevereiro;
  • Homem, 30 anos, morto em um assalto no Eusébio, no dia 22 de março;
  • Homem, 46 anos, morto em um assalto em São Benedito, no dia 8 de abril;
  • Mulher, 30 anos, morta em um assalto em Maracanaú, no dia 12 de abril;
  • Homem, 48 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 14 de abril;
  • Homem, 37 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 17 de abril;
  • Homem, 44 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 25 de maio;
  • Homem, 22 anos, morto em um assalto em Aquiraz, no dia 10 de junho;
  • Homem, 55 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 19 de junho;
  • Mulher, 73 anos, morta em um assalto em Cariré, no dia 26 de junho;
  • Homem, 89 anos, morto em um assalto em Forquilha, no dia 5 de julho;
  • Mulher, 63 anos, morta em um assalto em Fortaleza, no dia 7 de agosto.

Veja também

teaser image
Segurança

Furto ao Banco Central em Fortaleza: o crime que entrou para a história completa 20 anos; relembre

teaser image
Segurança

Caso Natany Alves: trio é condenado a 99 anos de prisão por estupro e morte de jovem em Quixeramobim

Vítimas mais recentes foram idosas

Os dados da SSPDS também revelam que os três últimos latrocínios registrados no Ceará tiveram idosos como vítimas. Além da engenheira Tâmara Patrícia Rema Andrade, foram mortos uma mulher de 73 anos, em Cariré, no dia 26 de junho deste ano, e um homem de 89 anos, em Forquilha, no último dia 5 de julho.

O idoso de 89 anos era conhecido como 'Chico de Mel'. Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), quatro dias após o crime. Na fuga da Polícia, o suspeito tentou se esconder em um matagal e agrediu a própria companheira, mas acabou sendo capturado.

"Com várias passagens pelo crime de furto, equipes da Delegacia de Forquilha localizaram e prenderam o suspeito. Com base no que foi apurado no dia dos fatos, o indivíduo, que já conhecia a vítima, teria se aproveitado para pedir um copo de café na casa do idoso, momento em que atacou a vítima com um objeto contundente. O idoso não resistiu a gravidade das lesões e morreu no local. Panelas e outros objetos foram subtraídos no local", relatou a Polícia Civil, em publicação.

Imagem mostra jardim de casa onde aconteceu latrocínio, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Há duendes, uma imagem de Nossa Senhora, plantas e uma bandeira do Brasil
Legenda: A residência onde aconteceu o latrocínio era conhecida na região como 'Casa do Papai Noel', em razão do idoso (pai da vítima) trabalhar como Papai Noel, na época do Natal
Foto: Messias Borges

Assalto à Casa do Papai Noel

Pelo menos quatro homens invadiram uma residência e fizeram dois idosos - pai e filha - de reféns, na Avenida Professor Gerardo Rodrigues Albuquerque, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na madrugada da última quinta-feira (7).

Segundo policiais civis e militares que atenderam a ocorrência, pai e filha resistiram à ação criminosa e foram agredidos pelos assaltantes.

A engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade, 63, já foi encontrada pela Polícia morta, com sinais de estrangulamento. O pai dela, um idoso de mais de 80 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao hospital por familiares.

Os criminosos fugiram com um carro Nissan Versa, de cor preta, e eletrodomésticos das vítimas. A 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, investiga o crime. O veículo roubado já foi recuperado pela Polícia.

A residência onde aconteceu o latrocínio era conhecida na região como "Casa do Papai Noel", em razão do idoso trabalhar como Papai Noel, na época do Natal. Ele realizava ações beneficentes em casa e também atuava como 'Noel' em um shopping de Fortaleza. A família também é conhecida na região por vender os doces de Quindim da Dona Olga (esposa falecida do idoso e mãe de Tâmara).

Os vizinhos das vítimas relataram à reportagem que pelo menos outros três roubos a residências foram registrados, na região, no último mês. Policiais militares que estiveram na ocorrência informaram que, na busca por informações em sistemas oficiais, não localizaram roubos recentes a imóveis, na região - mas ponderaram que as vítimas podem não ter registrado o Boletim de Ocorrência (BO).

SSPDS destaca prisões e investimentos

Além da redução de latrocínios registrada no Estado em 2025, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará destacou o número de suspeitos presos neste ano e os investimentos realizados pelo Governo. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que, como resultado do intenso trabalho contínuo realizado pelos agentes das Forças de Segurança, o Ceará registrou, de janeiro a junho deste ano, uma redução de 55,5% no número de latrocínios (roubos seguidos de mortes). Foram registrados 12 casos nos seis primeiros meses deste ano; já no mesmo período do ano passado foram 27 casos. Em Fortaleza, a redução dos roubos seguidos de morte foi de 64,3%; com cinco casos de janeiro a julho deste ano e 14 registros no mesmo período do ano passado. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).    

Importante destacar que o trabalho diário dos agentes de Segurança Pública do Ceará, durante os primeiros seis meses de 2025, resultou ainda na captura diária de quase 100 suspeitos de envolvimento em crimes variados no estado, totalizando 17.151 presos. Dentre os alvos presos especificamente por participação em Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), o aumento foi de 28,2%, se comparado o primeiro semestre de 2025 com o mesmo período do ano anterior. Em seis meses, 1.421 suspeitos foram presos por envolvimento com homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios e feminicídios - crimes que compõem os CVLIs. No total, foram 313 a mais do que no mesmo período de 2024, quando houve 1.108 capturas.

Por fim, a SSPDS ressalta a importância da população contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

Investimentos

O Governo do Ceará segue realizando investimentos para dar o suporte necessário ao desenvolvimento dos trabalhos das forças de segurança com o intermédio dos setores de inteligência, tecnologia e inovação. A partir de julho de 2024, o Governo do Ceará, por meio da SSPDS, intensificou os investimentos e estratégias para auxiliar na redução dos indicadores criminais. Em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitiram que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil. De 2023 a abril de 2025, foram convocados 3.053 novos profissionais de segurança, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), realizou concursos para delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com 100 vagas para o cargo e 500 vagas para Oficial Investigador (OIP) da Polícia Civil. Outro investimento foi o concurso público com 1.000 vagas para soldado da Polícia Militar.

Além dos concursos, o sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), anunciado e sancionado em fevereiro de 2025, é parte do programa Ceará Contra o Crime e tem por objetivo reduzir a violência e a criminalidade e melhorar a produtividade, além de ampliar a integração entre os órgãos. A iniciativa tem como finalidade fortalecer a integração entre as forças e redução dos indicadores de criminalidade e defesa social. Caso as metas sejam alcançadas, o profissional pode receber até R$ 6 mil de gratificação por ano atingindo todos os pontos definidos."

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra policiais civis e militares realizando primeiros levantamentos de um latrocínio registrado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza
Segurança

Latrocínio na 'Casa do Papai Noel': 166 pessoas foram mortas em assaltos no CE, nos últimos 5 anos

O índice teve um aumento de 70% no ano de 2024, após uma redução de 45% registrada em 2023 (ano que teve o menor número de casos na série histórica). Em 2025, foram 14 roubos com resultado morte, em todo o Estado

Messias Borges
Há 1 hora
Colagem com as fotos da sogra e genro. Imagem usada em matéria informando que vítima morre após levar soco e bater a cabeça
Segurança

Familiares de mulher que morreu após levar soco do genro são ameaçados pela mãe do suspeito

A Justiça proibiu a mãe do suspeito de se aproximar da família da vítima

Redação
07 de Agosto de 2025
Policial com distintivo de RAIO (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas), unidade de elite da Polícia Militar do Brasil, em uniforme preto durante treinamento ou operação.
Segurança

Homem finge ser jogador de futebol para fugir da polícia, invade campo e acaba preso em Fortaleza

Militares perceberam um jogador a mais em um dos times

Redação
07 de Agosto de 2025
Casa do Papai Noel
Segurança

Idosa morre amordaçada após invasão e roubo à 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza

Homens levaram eletrodomésticos e um carro da família

Messias Borges e Renato Bezerra
07 de Agosto de 2025
Imagem mostra o Forum Desembargador Boanerges de Queiroz Facó ao fundo, em Iguatu, e um agente de segurança em primeiro plano, com colete e segurando uma arma de fogo
Segurança

Acusados de torturar jovens que panfletavam contra prefeito no CE são condenados a 53 anos de prisão

Entre os condenados, estão um ex-secretário municipal e um ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Iguatu. Um réu foi absolvido e outros dois, morreram durante o processo criminal

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de uma viatura da Polícia Militar em frente à Controladoria Geral de Disciplina
Segurança

Dois PMs acusados de extorquir traficantes e negociar drogas em Fortaleza são demitidos

Os dois agentes de segurança já foram condenados a uma pena somada de mais de 104 anos de prisão, na Justiça Estadual. Um terceiro PM foi absolvido das acusações

Messias Borges
06 de Agosto de 2025
Foto de viatura de polícia da Delegacia Municipal de Quixeramobim
Segurança

Homem que agrediu filha autista em Quixeramobim tenta matar esposa a facadas e é preso novamente

Agressor se apresentou espontaneamente na delegacia e foi autuado por tentativa de feminicídio e lesão corporal

Redação
06 de Agosto de 2025
Túnel aberto por criminosos para realizar o furto ao Banco Central em Fortaleza, em agosto de 2005
Segurança

Furto ao Banco Central em Fortaleza: o crime que entrou para a história completa 20 anos; relembre

Quadrilha subtraiu mais de R$ 164 milhões, em cédulas de R$ 50 usadas, e fugiu por um túnel de 80 metros de extensão

Messias Borges
06 de Agosto de 2025
Colagem com as fotos da sogra e genro. Imagem usada em matéria informando que vítima morre após levar soco e bater a cabeça
Segurança

Mulher morre após levar soco do genro e bater a cabeça durante briga em Acopiara, Ceará

Tudo começou quando o genro, de acordo com depoimentos, sentiu ciúmes da companheira com o amigo

Redação
05 de Agosto de 2025
Foto de Policial Civil do Ceará. Ao fundo, viatura da PCCE
Segurança

Justiça solta médico, enfermeira e advogado presos por tentativa de fraude em concurso da Polícia Civil

O juiz entendeu que apesar da gravidade do esquema criminoso, os autuados possuem bons antecedentes

Matheus Facundo
05 de Agosto de 2025
Foto do PM Irlei, que morreu em treinamento de natação no Rio Grande do Norte
Segurança

Policial militar do Ceará passa mal em treinamento de natação e morre no Rio Grande do Norte

A atividade era parte do curso de Operações Táticas Rurais da corporação cearense

Matheus Facundo
05 de Agosto de 2025
Foto de fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, onde funcionam as varas do Júri. A imagem mostra uma movimentação na frente do prédio público
Segurança

Ex-PM e comparsa que integravam grupo de extermínio de 'Joãozinho Catanã' são condenados à prisão

A dupla foi sentenciada a uma pena somada de 22 anos de prisão, por um assassinato ocorrido há 18 anos, em Fortaleza

Redação
05 de Agosto de 2025
Policial federal
Segurança

Advogado suspeito de falsificar atestados em perícia de clientes do INSS em Fortaleza é alvo da PF

Alvos são investigados por uso de atestados falsos para obter benefícios assistenciais para pessoas com deficiência

Redação
05 de Agosto de 2025
Foto de Sílvio Vieira, advogado criminalista que foi morto em maio em Fortaleza
Segurança

Advogado é denunciado por morte de colega criminalista; outros três faccionados também são alvo do MPCE

Os quatro homens foram denunciados por homicídio quadruplamente qualificado

Matheus Facundo
04 de Agosto de 2025
Fotos de enfermeira, e resto do grupo, que foi presa com ponto eletrônico no ouvido ao tentar cometer fraude no concurso da Polícia Civil
Segurança

Médico, enfermeira e advogado são presos no Ceará por tentar fraudar o concurso da Polícia Civil

Um autônomo também foi detido ao tentar mandar mensagens durante aplicação da prova na Uece

Matheus Facundo
04 de Agosto de 2025
Foto-montagem mostra uma viatura da Polícia Militar presente na comunidade do Pôr do Sol, o que causou curiosidade de populares. E a perna de um homem ferida, em razão de disparos de arma de fogo
Segurança

PMs presos em operação atiraram em traficantes que recusaram pagar propina em Fortaleza

O Ministério Público descobriu ao menos 12 situações em que os agentes de segurança estariam envolvidos com crimes, como extorsão e corrupção

Messias Borges
04 de Agosto de 2025
Foto genérica de viaturas da Polícia Militar do Ceará. É possível ver dois carros da Instituição
Segurança

Cabo da PM era líder de quadrilha que protegia traficantes e dava ordens a superiores no CE, diz MP

16 policiais militares foram presos preventivamente, por integrar o esquema de corrupção e extorsão. A participação de um policial civil na quadrilha é investigada

Messias Borges
04 de Agosto de 2025
Homens armados estavam vestidos como agentes da Polícia Civil
Segurança

Atiradores disfarçados de policiais civis matam homem e deixam outro ferido no Curió, em Fortaleza

Criminosos estavam encapuzados e usando distintivos

Redação
03 de Agosto de 2025
Uma viatura da Polícia Civil estacionada
Segurança

Tragédia no Parque Iracema: bebê morre atropelado em condomínio aos 1 ano e 8 meses

A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Redação
03 de Agosto de 2025
Homem detido e policial militar no 2ºDP
Segurança

Polícia Militar interrompe 'rolezinho' com 30 motos em alta velocidade, em Fortaleza

O grupo conseguiu fugir, mas um dos condutores foi interceptado, detido e liberado na Delegacia

Redação
02 de Agosto de 2025