Latrocínio na 'Casa do Papai Noel': 166 pessoas foram mortas em assaltos no CE, nos últimos 5 anos

Crimes de roubo resultaram na morte de pelo menos 166 pessoas, no Ceará, entre os anos de 2021 e 2025, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). A vítima mais recente foi a engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade, de 63 anos, morta na "Casa do Papai Noel" (como era conhecida a residência da família dela), em Fortaleza, na última quinta-feira (7).

O Painel Estatístico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS, totaliza 543 vítimas de latrocínios (roubos que resultam em mortes), entre 2015 e 2025.

Veja os números:

A estatística mostra que, nesse período, os anos de 2016 e 2017 registraram o pico de latrocínios: 88 casos, em cada ano. Já o ano de 2023 teve o menor número de crimes: 24 mortes (redução de 45,4% com relação ao ano de 2022). Em 2024, o índice voltou a subir, com variação de 70,8%.

A Secretaria da Segurança Pública ressaltou, em nota, que "como resultado do intenso trabalho contínuo realizado pelos agentes das Forças de Segurança, o Ceará registrou, de janeiro a junho deste ano, uma redução de 55,5% no número de latrocínios (roubos seguidos de mortes). Foram registrados 12 casos nos seis primeiros meses deste ano; já no mesmo período do ano passado foram 27 casos. Em Fortaleza, a redução dos roubos seguidos de morte foi de 64,3%; com cinco casos de janeiro a julho deste ano e 14 registros no mesmo período do ano passado" (confira a nota na íntegra abaixo).

No ano corrente, 12 pessoas foram mortas em roubos, em todo o Estado, entre janeiro e junho (primeiro semestre), segundo o Painel da Supesp. Outro latrocínio foi registrado em julho deste ano, no Município de Forquilha, no Interior do Ceará, conforme o Boletim Mensal da SSPDS (que ainda não teve os dados consolidados).

Com a morte de Tâmara Patrícia já neste mês de agosto, o número de latrocínios chega a 14, em 2025. A maioria das vítimas é homem (nove pessoas mortas) e tem entre 30 e 50 anos (oito vítimas). A Capital tem o maior número de ocorrências entre os municípios: seis crimes.

Confira as vítimas de latrocínios em 2025:

Mulher, 35 anos, morta em um assalto em Juazeiro do Norte, no dia 1º de fevereiro;

Mulher, 20 anos, morta em um assalto em Banabuiú, no dia 16 de fevereiro;

Homem, 32 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 21 de fevereiro;

Homem, 30 anos, morto em um assalto no Eusébio, no dia 22 de março;

Homem, 46 anos, morto em um assalto em São Benedito, no dia 8 de abril;

Mulher, 30 anos, morta em um assalto em Maracanaú, no dia 12 de abril;

Homem, 48 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 14 de abril;

Homem, 37 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 17 de abril;

Homem, 44 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 25 de maio;

Homem, 22 anos, morto em um assalto em Aquiraz, no dia 10 de junho;

Homem, 55 anos, morto em um assalto em Fortaleza, no dia 19 de junho;

Mulher, 73 anos, morta em um assalto em Cariré, no dia 26 de junho;

Homem, 89 anos, morto em um assalto em Forquilha, no dia 5 de julho;

Mulher, 63 anos, morta em um assalto em Fortaleza, no dia 7 de agosto.

Veja também Segurança Furto ao Banco Central em Fortaleza: o crime que entrou para a história completa 20 anos; relembre Segurança Caso Natany Alves: trio é condenado a 99 anos de prisão por estupro e morte de jovem em Quixeramobim

Vítimas mais recentes foram idosas

Os dados da SSPDS também revelam que os três últimos latrocínios registrados no Ceará tiveram idosos como vítimas. Além da engenheira Tâmara Patrícia Rema Andrade, foram mortos uma mulher de 73 anos, em Cariré, no dia 26 de junho deste ano, e um homem de 89 anos, em Forquilha, no último dia 5 de julho.

O idoso de 89 anos era conhecido como 'Chico de Mel'. Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), quatro dias após o crime. Na fuga da Polícia, o suspeito tentou se esconder em um matagal e agrediu a própria companheira, mas acabou sendo capturado.

"Com várias passagens pelo crime de furto, equipes da Delegacia de Forquilha localizaram e prenderam o suspeito. Com base no que foi apurado no dia dos fatos, o indivíduo, que já conhecia a vítima, teria se aproveitado para pedir um copo de café na casa do idoso, momento em que atacou a vítima com um objeto contundente. O idoso não resistiu a gravidade das lesões e morreu no local. Panelas e outros objetos foram subtraídos no local", relatou a Polícia Civil, em publicação.

Legenda: A residência onde aconteceu o latrocínio era conhecida na região como 'Casa do Papai Noel', em razão do idoso (pai da vítima) trabalhar como Papai Noel, na época do Natal Foto: Messias Borges

Assalto à Casa do Papai Noel

Pelo menos quatro homens invadiram uma residência e fizeram dois idosos - pai e filha - de reféns, na Avenida Professor Gerardo Rodrigues Albuquerque, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na madrugada da última quinta-feira (7).

Segundo policiais civis e militares que atenderam a ocorrência, pai e filha resistiram à ação criminosa e foram agredidos pelos assaltantes.

A engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade, 63, já foi encontrada pela Polícia morta, com sinais de estrangulamento. O pai dela, um idoso de mais de 80 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao hospital por familiares.

Os criminosos fugiram com um carro Nissan Versa, de cor preta, e eletrodomésticos das vítimas. A 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, investiga o crime. O veículo roubado já foi recuperado pela Polícia.

A residência onde aconteceu o latrocínio era conhecida na região como "Casa do Papai Noel", em razão do idoso trabalhar como Papai Noel, na época do Natal. Ele realizava ações beneficentes em casa e também atuava como 'Noel' em um shopping de Fortaleza. A família também é conhecida na região por vender os doces de Quindim da Dona Olga (esposa falecida do idoso e mãe de Tâmara).

Os vizinhos das vítimas relataram à reportagem que pelo menos outros três roubos a residências foram registrados, na região, no último mês. Policiais militares que estiveram na ocorrência informaram que, na busca por informações em sistemas oficiais, não localizaram roubos recentes a imóveis, na região - mas ponderaram que as vítimas podem não ter registrado o Boletim de Ocorrência (BO).

SSPDS destaca prisões e investimentos

Além da redução de latrocínios registrada no Estado em 2025, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará destacou o número de suspeitos presos neste ano e os investimentos realizados pelo Governo. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que, como resultado do intenso trabalho contínuo realizado pelos agentes das Forças de Segurança, o Ceará registrou, de janeiro a junho deste ano, uma redução de 55,5% no número de latrocínios (roubos seguidos de mortes). Foram registrados 12 casos nos seis primeiros meses deste ano; já no mesmo período do ano passado foram 27 casos. Em Fortaleza, a redução dos roubos seguidos de morte foi de 64,3%; com cinco casos de janeiro a julho deste ano e 14 registros no mesmo período do ano passado. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Importante destacar que o trabalho diário dos agentes de Segurança Pública do Ceará, durante os primeiros seis meses de 2025, resultou ainda na captura diária de quase 100 suspeitos de envolvimento em crimes variados no estado, totalizando 17.151 presos. Dentre os alvos presos especificamente por participação em Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), o aumento foi de 28,2%, se comparado o primeiro semestre de 2025 com o mesmo período do ano anterior. Em seis meses, 1.421 suspeitos foram presos por envolvimento com homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios e feminicídios - crimes que compõem os CVLIs. No total, foram 313 a mais do que no mesmo período de 2024, quando houve 1.108 capturas.

Por fim, a SSPDS ressalta a importância da população contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

Investimentos

O Governo do Ceará segue realizando investimentos para dar o suporte necessário ao desenvolvimento dos trabalhos das forças de segurança com o intermédio dos setores de inteligência, tecnologia e inovação. A partir de julho de 2024, o Governo do Ceará, por meio da SSPDS, intensificou os investimentos e estratégias para auxiliar na redução dos indicadores criminais. Em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitiram que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil. De 2023 a abril de 2025, foram convocados 3.053 novos profissionais de segurança, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), realizou concursos para delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com 100 vagas para o cargo e 500 vagas para Oficial Investigador (OIP) da Polícia Civil. Outro investimento foi o concurso público com 1.000 vagas para soldado da Polícia Militar.

Além dos concursos, o sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), anunciado e sancionado em fevereiro de 2025, é parte do programa Ceará Contra o Crime e tem por objetivo reduzir a violência e a criminalidade e melhorar a produtividade, além de ampliar a integração entre os órgãos. A iniciativa tem como finalidade fortalecer a integração entre as forças e redução dos indicadores de criminalidade e defesa social. Caso as metas sejam alcançadas, o profissional pode receber até R$ 6 mil de gratificação por ano atingindo todos os pontos definidos."