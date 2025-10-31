Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem do PM morto durante romaria para Aparecida, vestindo uniforme e sorrindo, com balões brancos e pretos atrás.

País

PM é morto em assalto durante romaria para Aparecida

Policial militar foi baleado na madrugada deste sábado (11) durante caminhada até o Santuário de Aparecida

Redação 11 de Outubro de 2025
latrocinio morte motouber vítima roubo fortaleza

Segurança

Bombeiro militar é preso por latrocínio de motorista de APP em Fortaleza

A vítima esperava o embarque de uma passageira quando foi abordada

Redação 02 de Outubro de 2025
latrocinio casa papai noel prisao amontada suspeito mandado de prisao

Segurança

Investigados por morte de idosa na 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, são presos

A mulher de 63 anos foi estrangulada. O pai dela também ficou ferido e foi socorrido

Redação 12 de Setembro de 2025
Foto mostra um carro parado, em que estava o policial militar Flávio Nascimento Rodrigues, morto em uma tentativa de assalto em Fortaleza

Segurança

Acusados de matar PM em tentativa de assalto em Fortaleza são condenados a mais de 74 anos de prisão

Três réus foram sentenciados pela Justiça Estadual. Um quarto réu foi condenado por ajudar os criminosos, em outro processo. Enquanto outro suspeito de participar do latrocínio foi morto em confronto com a Polícia

Redação 08 de Setembro de 2025
Nissan preto roubado

Segurança

Polícia Militar apreende adolescente suspeito de participação em latrocínio na 'Casa do Papai Noel'

Crime vitimou a engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade, de 63 anos

Redação 08 de Agosto de 2025
Imagem mostra policiais civis e militares realizando primeiros levantamentos de um latrocínio registrado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

Segurança

Latrocínio na 'Casa do Papai Noel': 166 pessoas foram mortas em assaltos no CE, nos últimos 5 anos

O índice teve um aumento de 70% no ano de 2024, após uma redução de 45% registrada em 2023 (ano que teve o menor número de casos na série histórica). Em 2025, foram 14 roubos com resultado morte, em todo o Estado

Messias Borges 08 de Agosto de 2025
Foto do inglês Philip Donald Eric Gray e da amapaense Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, vítimas de assalto no Cumbuco, em Caucaia

Segurança

Latrocínio no Cumbuco: trio é condenado a 106 anos de prisão por matar amapaense e balear inglês

O estrangeiro ficou paraplégico, segundo a sentença judicial. Um quarto réu foi absolvido das acusações de participar do roubo seguido de morte e o quinto foi condenado apenas pelo crime de receptação

Messias Borges 28 de Maio de 2025
Imagem da Rua Cristóvão Benitez, no bairro Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo, onde aconteceu o crime.

País

Adolescente de 15 anos morre baleado durante assalto, em SP

Toda a ação criminosa durou cerca de sete segundos

Redação 05 de Maio de 2025
Professora Fernanda Reinecke Bonin e seu carro saindo da garagem

País

Veja o que se sabe até agora sobre o caso da professora encontrada morta em SP

O corpo da professora de matemática foi encontrado com um cadarço envolto no pescoço, o que indicaria estrangulamento

Redação 01 de Maio de 2025
vitima pm

Segurança

Quatro acusados de matar policial com tiro na cabeça em assalto em Fortaleza são absolvidos

O Ministério Público pediu a condenação, mas a juíza entendeu que "os indícios e presunções existentes nos autos não podem ensejar condenação e cárcere aos acusados"

Emanoela Campelo de Melo 12 de Abril de 2025
