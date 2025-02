Veja o que se sabe sobre caso de Natany Alves, jovem morta após sair de igreja em Quixeramobim

Natany Alves Sales, 20 anos, foi assassinada a pedradas após ser sequestrada por três homens em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará. O rapto aconteceu no último domingo (16), quando a jovem saía de uma igreja. O corpo dela foi encontrado horas depois em uma estrada em Banabuiú, a 71,9 quilômetros de distância dali.

O trio responsável pelo crime — Francisco Márcio Freire, 43, Francisco Teodósio Ramos Neto, 43, e Jardson do Nascimento Silva, 23 — foi capturado na mesma noite e teve suas prisões convertidas em preventivas nesta terça-feira (18) pelo juiz Welithon Alves de Mesquita, que responde pelo 3º Núcleo Regional de Custódia e Garantias (Quixadá).

Natany cursava o 2º semestre do curso de licenciatura em Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá.

A Polícia trata o caso como latrocínio — roubo seguido de morte — e entende que o crime foi de "oportunidade", uma vez que os criminosos não conheciam a vítima e teriam se aproveitado do fato de que ela estava sozinha para abordá-la.

Veja também Segurança Sepultamento de jovem vítima de latrocínio em Quixeramobim, no Ceará, reúne centenas de pessoas Segurança Câmeras flagraram trio conversando minutos antes do sequestro de jovem em Quixeramobim; veja trajeto Segurança Suspeitos do latrocínio de jovem em Quixeramobim queriam roubar carro para pagar dívida, diz Polícia

Como foi o sequestro?

No domingo (16), por volta de 13 horas, Natany saiu de uma igreja na cidade de Quixeramobim, onde morava, e caminhou em direção ao seu carro, que estava estacionado na rua Tabelião Miguel Câmara. A jovem não percebeu, mas foi seguida por três homens que a surpreenderam e entraram com ela no veículo.

Os criminosos levaram a estudante de Química até uma região de mata em Banabuiú, onde ela foi assassinada a pedradas. Depois, com o carro roubado, passaram por Morada Nova e chegaram a Quixadá, onde abandonaram o veículo próximo à rodoviária e tomaram mototáxis, cada um, rumo à casa da filha de um dos suspeitos.

O trio foi encontrado pela Polícia ainda domingo, confessou que matou a vítima e indicou o local onde o corpo foi encontrado. Depois, foi conduzido para a Delegacia Regional de Quixadá, para os procedimentos cabíveis.

Perfis dos suspeitos

Francisco Márcio Freire : natural de Quixadá, 43 anos. Apresentava-se como "pastor evangélico", participava de cultos e compunha músicas evangélicas. Foi preso e condenado por roubo em 2005. Além disso, também é fichado por violência doméstica.

: natural de Quixadá, 43 anos. Apresentava-se como "pastor evangélico", participava de cultos e compunha músicas evangélicas. Foi preso e condenado por roubo em 2005. Além disso, também é fichado por violência doméstica. Francisco Teodósio Ramos Neto : natural de Fortaleza (mas tinha residência em Limoeiro do Norte), 43 anos. Responde a uma denúncia pela Lei Maria da Penha (violência doméstica).

: natural de Fortaleza (mas tinha residência em Limoeiro do Norte), 43 anos. Responde a uma denúncia pela Lei Maria da Penha (violência doméstica). Jardson do Nascimento Silva: natural de Russas, 23 anos. Informou à Polícia que trabalhava como servente. Não tinha antecedentes criminais.

Legenda: Os criminosos foram presos ainda no domingo (16) Foto: Reprodução

Veja também Segurança Homem é preso em flagrante por vender drogas em via pública de Caucaia, na Grande Fortaleza Segurança Dona de casa de repouso em Fortaleza é presa por suspeita de maus-tratos contra idosos e pessoas com deficiência

Qual foi a motivação do crime?

Em depoimento à Polícia, Francisco Márcio Freire, um dos suspeitos do crime, afirmou que ele e os outros dois homens passaram a madrugada de domingo na rodoviária de Quixeramobim consumindo drogas e que, naquela mesma manhã, decidiram cometer um assalto para quitar uma dívida que ele possuía.

Natany teria sido escolhida aleatoriamente pelo grupo. Segundo o criminoso, a ideia era abandonar a jovem na localidade de Laranjeiras, em Banabuiú, mas ela teria reagido e acertado o sequestrador com uma pedra na cabeça, o que teria "motivado" o homicídio.

Por que mataram Natany?

A Polícia não sabe exatamente por que os homens decidiram matar Natany. Os depoimentos dos presos apresentam algumas inconsistências, como, por exemplo, quem, dos três, foi o responsável por executá-la.

No depoimento de Francisco Márcio, o executor do homicídio teria sido Jardson. Já no relato de Francisco Teodósio, ele alega que ficou dentro do carro e que não sabe quem assassinou Natany. Jardson, por sua vez, afirma que foi Teodósio quem "finalizou" a mulher e que nem ele e nem Márcio teriam concordado com o assassinato.

Veja também Segurança Casal de influenciadores cearenses que movimentou R$ 130 milhões no Jogo do Tigrinho é alvo de operação policial

Morte gerou comoção na cidade

O sepultamento de Natany foi acompanhado por centenas de pessoas, entre amigos, familiares e moradores da região. O momento foi marcado por um ato evangélico em Quixeramobim, na noite de segunda-feira, no Cemitério Parque Afame.

A repercussão se deveu a uma mobilização feita por Narah Alves, mãe da jovem, nas redes sociais, para encontrar a filha com vida após o sequestro.

Repercussão política

O crime chamou a atenção do governador cearense, Elmano de Freitas (PT), que classificou o caso como "violência inaceitável" e se solidarizou com os amigos e parentes da jovem. "Lamento profundamente esse fato e me solidarizo", disse ele.

O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), decretou luto oficial de três dias no município devido à perda. "Deus, em sua infinita misericórdia, é o único capaz de trazer à família a consolação que seu amor produz. Que Ele os abençoe e os fortaleça neste momento de dor e luto", comentou o gestor em postagem nas redes sociais.