Câmeras flagraram trio conversando minutos antes do sequestro de jovem em Quixeramobim; veja trajeto

Pelo menos duas câmeras de segurança registraram os passos do trio de homens suspeitos do sequestro e do homicídio da jovem Nathany Alves Sales, 20, em Quixeramobim, no Interior do Ceará. Imagens divulgadas em diferentes redes sociais mostram eles caminhando em frente a restaurantes próximos ao Terminal Rodoviário Prof. Osvaldo Martins de Almeida, no bairro José Airton Machado.

Conforme informações policiais, dois dos suspeitos tinham 43 anos e o terceiro, 23.

Veja trajeto:

Legenda: Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança momentos antes do crime e durante o sequestro Foto: Reprodução/Google Maps

13h04

A primeira câmera de segurança registrou o trio percorrendo um pequeno desvio da Rua Cel. Teófilo Lessa, via que dá acesso ao Terminal Rodoviário Prof. Osvaldo Martins de Almeida. Dois homens vestidos de azul aparecem conversando no meio da via. Um deles até aparenta cochichar ao ouvido do outro.

Em vídeo, é possível perceber que eles aguardam a chegada de um terceiro homem. Com a chegada dele, um dos comparsas se aproxima do que está com duas sacolas e pega uma. Em seguida, os três saem em caminhada

13h11

Conforme dados do Google Maps, do local de onde os homens foram flagrados até o ponto do sequestro — na Rua Tabelião Miguel Câmara — eles caminharam cerca de 500 metros.

Com base no vídeo divulgado pela mãe da vítima, é possível ver um dos homens com uma sacola branca na mão caminhando na frente dos demais. Ele passa pelo veículo de Natany e para ao lado de um poste. Em seguida, ele aparenta sinalizar a um deles que iria até o carro.

O suspeito vai até o veículo na posição do motorista, onde Natany estava sentada. Em seguida, ela tenta sair pelo lado do passageiro. O outro homem se aproxima e não deixa ela sair. O suspeito fecha a porta e vai ao banco traseiro do passageiro.

Nas imagens é possível ver que o terceiro homem, que já estava bem a frente na rua, retorna e entra no veículo. É possível visualizar Natany tentando sair do veículo pela segunda vez, mas novamente um dos suspeitos fecha a porta do automóvel. Dali então, eles tomam caminho desconhecido.

17h

Após o carro da vítima ser encontrado no centro da cidade, próximo à rodoviária, equipes policiais realizaram um levantamento de imagens através das câmeras de segurança da região onde o veículo foi deixado. Com base nas imagens, verificou-se que os suspeitos seguiram em direção à rodoviária de Quixadá. Informações colhidas na rodoviária indicaram que os três indivíduos pegaram mototáxis no local.

Os policiais aguardaram o retorno dos mototaxistas para coletar informações sobre o destino dos suspeitos. Foi informado que os suspeitos foram deixados entre o bairro Campo Novo e o bairro Dert. Após o deslocamento, os autores do delito foram encontrados e, na casa deles, foi achada a blusa de um dos autores.

Eles confessaram que haviam matado a vítima. Logo após, as equipes se deslocaram em busca da vítima, que foi encontrada sem vida na localidade de Laranjeiras, Banabuiú — local indicado pelos autores. Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional de Quixadá para os procedimentos cabíveis.