Mulher é morta a tiros e facadas na própria casa em Nova Olinda

Uma mulher foi morta a tiros e facadas em Nova Olinda, no interior do Ceará, na madrugada de sábado (10). A vítima, Angela Suyany Rodrigues Matos, 32, foi encontrada pela Polícia sem vida dentro da própria casa, no bairro Piçarreira.

No local, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense encontraram o corpo com sinais de violência — a faca utilizada no crime, inclusive, estava cravada no rosto da vítima.

Investigação

O caso é investigado pela Delegacia de Nova Olinda. Ainda não há informações sobre o que motivou o homicídio e ninguém foi capturado até o fechamento desta matéria.

