Homem em situação de rua é incendiado em mercado público de Juazeiro do Norte; veja vídeo

Um homem teve o corpo incendiado na manhã deste sábado (10) no Mercado do Pirajá, em Juazeiro do Norte, na Região Metropolitana do Cariri. O suspeito do crime foi preso pela Guarda Municipal e deve responder por tentativa de homicídio.

O caso foi registrado por câmeras no local. Os dois envolvidos são pessoas em situação de rua. Conforme informações da TV Verdes Mares Cariri, a vítima estava deitada, quando o suspeito passa por ela portando uma garrafa com um líquido amarelo.

O suspeito derrama o líquido sobre o homem e ateia fogo. As chamas se espalham. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde e está em estado grave. Nenhum dos dois teve a identidade revelada.

Prefeitura fala que segurança no Mercado do Pirajá é "desafiadora"

Em nota da Prefeitura de Juazeiro do Norte, o órgão afirma que acompanha "com atenção" o caso, e admite que "a segurança no local é desafiadora, tendo em vista que o mercado cresceu de forma desordenada ao longo dos anos, resultando em um ambiente com diversas vielas e pontos cegos que dificultam o monitoramento pleno".

"Diante desse cenário, a gestão municipal informa que já possui um projeto pronto para a reforma do Mercado do Pirajá e está em diálogo com os permissionários para que a reforma seja conduzida da melhor forma possível".

A (...) Em relação ao episódio de hoje, a Polícia Civil já está de posse das imagens captadas pelo sistema de monitoramento para dar prosseguimento às investigações, uma vez que se trata de crime tipificado como tentativa de homicídio, cuja apuração cabe exclusivamente à autoridade policial", disse a Prefeitura.

Ainda de acordo com o órgão municipal, o mercado tem vigias que atuam 24 horas no monitoramento em regime de plantão, além de 80 câmeras para serem acessadas pela gestão municipal "sempre que necessário".

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para entender o andamento do caso, que informou que a responsabilidade pelo assunto está a cargo da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Quando houver retorno, este material será atualizado.