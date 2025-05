Com apoio do Exército, 5 pessoas são presas e 12 armas apreendidas pela Polícia Civil, em Fortaleza

Cinco pessoas foram presas e 12 armas apreendidas em operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, nesta sexta-feira (9). A ação contou com o apoio do Exército Brasileiro.

A deflagração teve como foco o combate a alvos envolvidos com grupos criminosos, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Segundo as investigações, os capturados eram responsáveis pela distribuição de munições para suspeitos que atuavam no bairro.

Dos cinco presos, dois eram CACs: Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador. Pistolas, revólveres, espingardas, carabinas, diversas munições e mais de R$ 100 mil em espécie também foram apreendidos.

Além deles, um sexto alvo da operação já “se encontrava recolhido em uma unidade prisional”, segundo a SSPDS.

Todo o material foi apreendido e os indivíduos conduzidos à Delegacia, onde os procedimentos cabíveis serão realizados.

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

Por ele, podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser direcionadas para o (85) 3101-2050 do 13º Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.

