Adolescente de 14 anos é morta a tiros em São Benedito, no Ceará; suspeito é preso

Uma adolescente de 14 anos foi morta a tiros no bairro Correntes, em São Benedito — distante 323 km de Fortaleza — nessa quinta-feira (8). Após diligências, equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) localizaram o suspeito do crime e o conduziram para unidade policial.

No início da tarde de ontem, informações foram publicadas nas redes sociais de amigos da jovem informando que ela havia sido sequestrada por um homem quando se dirigia à escola acompanhada de uma amiga.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 20 anos foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Durante as buscas, uma arma de fogo, que teria sido utilizada no crime, também foi apreendida.

O caso está a cargo da Delegacia Municipal de São Benedito, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará que segue realizando diligências para identificar outros envolvidos no crime, bem como elucidar o fato.

