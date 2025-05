Família tem casa colocada para aluguel sem consentimento em Fortaleza: 'Golpe'

Uma família que mora no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, tomou um susto nesta semana ao saber que sua casa havia sido anunciada para aluguel na rede social Facebook sem o consentimento deles. Desde a última terça-feira (6), eles têm recebido visitas que querem entrar na residência para avaliar o imóvel antes de fazer o Pix para firmar um contrato, que é inexistente.

Segundo o operador de caixa Gabriel Anacleto dos Santos, 30 anos, morador da residência, ele teve de colar um cartaz na porta de casa para reforçar que o imóvel não está disponível para aluguel: "É golpe! Denunciem!".

Ele relatou ao Diário do Nordeste que as pessoas foram à residência já "prontas" para fazer um Pix de R$ 600 como caução do aluguel.

"Na terça-feira, um casal de moto chegou pedindo para ver a casa e queria ver o interior da casa antes do Pix. Só tinha o marido da minha tia, que já é idoso, e ele ficou sem entender, mas não deixou eles entrarem. Eles ficaram revoltados", comentou Anacleto.

Legenda: Casa foi anunciada sem consentimento de moradores em rede social Foto: Reprodução

Veja também Segurança Chacina em Fortaleza foi registrada por câmeras de campo de futebol; veja vídeo Segurança Empresário ‘laranja’ de ‘Bebeto do Choró’, vereador, e chefe de facção são alvos de operação no Ceará Segurança Casal é indiciado por maus-tratos contra o cão Scooby, resgatado no CE com problemas de saúde

Moradores fizeram Boletim de Ocorrência

Gabriel informou que abriu um Boletim de Ocorrência (B.O) na Polícia Civil, para que a família se resguarde caso alguém chegue a fazer a transferência bancária: "A gente também sofreu um golpe".

Outra duas pessoas chegaram falando sobre o anúncio na quarta-feira (7), mas sem dar detalhes sobre o anúncio: "Saíram muito chateados".

Já nesta quinta-feira (8), duas mulheres bateram no portão no intuito de conhecer a residência. "A minha prima disse que elas não iam entrar porque a casa não está para alugar. Mas dessa vez ela pediu o link do anúncio e entrou em contato com a pessoa que fez a publicação".

Conforme Gabriel, uma mulher atendeu a ligação e disse que estava alugando uma casa no Vicente Pinzon, momento em que a prima dele a criticou por anunciar uma residência que não é dela. A mulher desligou a ligação e bloqueou o número.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.