Policiais já receberam R$ 2,8 milhões em gratificações por apreensões de armas no CE em 2025

Revólver, pistola e espingarda são os tipos de armas de fogo mais apreendidas no Estado.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A foto mostra diversas armas de fogo e celulares apreendidos com suspeitos mortos em uma ação policial em Caucaia.
Legenda: A Polícia Militar apreendeu um arsenal com três suspeitos mortos, em uma intervenção policial em Caucaia.
Foto: Reprodução.

O Estado já pagou R$ 2,8 milhões em gratificações para policiais, entre janeiro e outubro de 2025, por apreensões de armas de fogo, segundo balanço da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O último mês de outubro registrou o maior número de armas de fogo apreendidas no Ceará em um mês, desde 2015 - quando a SSPDS começou a contabilizar e divulgar esse dado.

Conforme os dados da SSPDS, as gratificações pagas a policiais civis, militares e penais, pelas apreensões, entre janeiro e outubro do ano corrente, somam o valor exato de R$ 2.799.796,58.

13.360
policiais foram beneficiados pela política de gratificação do Estado, neste ano. A média do valor pago a cada agente é de R$ 209,5.

O valor pago neste ano já ultrapassou a quantia investida para a gratificação em todo o ano de 2024, que foi de R$ 2.174.334,40. A bonificação contemplou 14.600 policiais.

Na comparação com 2023, o valor pago em 2025 é quase cinco vezes maior. Naquele ano, o Estado pagou R$ 579.577,27 em gratificações por armas de fogo apreendidas, para 4.086 policiais.

Decreto aumentou valor da gratificação

A SSPDS ressaltou, em nota, que, "desde junho de 2024, por meio de decreto estadual, houve um aumento de 50% no valor da gratificação paga pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições. Instituída em 2005, a gratificação era destinada a policiais civis e militares e passou a contemplar também policiais penais".

Além do aumento da gratificação por cada arma apreendida, segundo a Pasta, "o aumento nos valores pagos se deve à maior agilidade nos trâmites administrativos e ao crescimento na demanda de processos. A nova comissão responsável acelerou a conclusão de procedimentos antigos, o que resultou em um volume maior de pagamentos".

Com a reformulação na gratificação dos policiais, o valor pago pela apreensão de um revólver passou de R$ 400 para R$ 600; e na apreensão de um fuzil, subiu de R$ 800 para R$ 1.200.

Os valores pagos pela apreensão das outras armas variam entre R$ 600 e R$ 1.200 - mas não foram divulgados pela SSPDS. A quantia é dividida igualmente entre os membros da equipe que participou da apreensão.

A foto mostra várias armas de fogo e munições, apreendidas pela Polícia, em cima de uma mesa branca.
Legenda: Sete armas de fogo e mais de 500 munições foram apreendidas pelas polícias Civil e Militar, em uma ação em outubro deste ano.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, avaliou que o aumento da gratificação foi feito para "estimular e reconhecer o trabalho do nosso policial, sabendo que a apreensão de arma de fogo é, em regra, uma situação tensa, de uma abordagem com alguém portando uma arma, que pode haver uma reação".

"É uma abordagem que sempre nos preocupa com a proteção do nosso policial, mas também das pessoas que estão no ambiente, dependendo do local em que se dá a abordagem. Porque, de um criminoso irresponsável, a gente não pode imaginar qual vai ser a reação", afirmou.

Quais os tipos de armas mais apreendidos?

A SSPDS contabilizou 6.045 armas de fogo apreendidas pelas Forças de Segurança, no Ceará, entre janeiro e outubro de 2025.

O tipo de arma mais apreendido foi o revólver: 2.491 armas. Seguido por espingarda, com 1.415 apreensões; e pistola, com 1.2966. São as armas mais populares e de mais fácil acesso para os criminosos.

Já o fuzil, uma arma de grosso calibre, teve 35 apreensões, neste ano.

O secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, afirmou que o uso de fuzis por criminosos "é uma preocupação nossa, porque é uma arma de alto poder letal e alcance longo".

"A gente tem uma orientação aqui de, quando apreende o fuzil, é a prioridade total de prisão, identificação, interrogatório. Tudo é mais intenso quando tem um fuzil numa ocorrência", revelou.

Os números de tipos de armas de fogo apreendidas em todo o ano de 2024 mostram a mesma tendência de 2025. 

No ano passado, as armas mais apreendidas foram o revólver (2.745 unidades apreendidas), a pistola (1.404) e a espingarda (1.230). O Estado também contabilizou 40 fuzis apreendidos.

O balanço de armas apreendidas da SSPDS também traz números de armas artesanais, beretas, carabinas, escopetas, garruchas, metralhadoras, pistoletes e rifles.

Confira um glossário das armas de fogo:

  • Arma artesanal: arma de fogo produzida por pessoas comuns, com inspiração em outras armas, mas diferenças estruturais;
  • Beretas: pistola de bolso pequena e compacta, fabricada pela marca italiana Beretta;
  • Carabinas: arma de fogo ou de pressão, de cano longo, que se distingue de um fuzil por ser geralmente mais curta e menos potente;
  • Escopeta: uma subcategoria da espingarda, com cano mais curto;
  • Garrucha: arma de fogo de cano curto, que recarrega "pela boca";
  • Pistolete: uma pequena pistola.
Este conteúdo é útil para você?
