Três policiais militares são presos suspeitos de envolvimento na morte de dono de rádio em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), a prisão de três policiais miliares suspeitos em envolvimento na morte do um empresário de 47 anos, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza — crime que ocorreu no dia 30 de abril.

Dono de uma rádio, Vinícius Cunha Batista saía de uma padaria quando foi abordado por criminosos. Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos cinco disparos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele morreu na rua, ao lado da caminhonete que ele dirigia.

"Nossa polícia prendeu hoje cedo três policiais militares acusados de envolvimento na execução do sr Vinicius Cunha, no último dia 30, em Fortaleza. Ao mesmo tempo, em que lamento que agentes públicos se envolvam em práticas criminosas, enalteço o trabalho da nossa polícia séria e comprometida, a imensa maioria, para combater a bandidagem", escreveu Elmano de Freitas.

Ainda em mensagem, o governador do Ceará falou sobre punir quem for necessário em prol da segurança do Estado. "Não deixaremos crimes impunes e prenderemos quem quer que seja, um a um, para garantir mais segurança e justiça para nossa população".

Investigações do crime

O crime aconteceu na rua Professor Juca Fontenelle. No local foram encontradas munições calibre 380. Um vídeo que circulou nas redes sociais chegou a registrar o corpo da vítima ao lado do carro dele, uma caminhonete na cor branca.

Na data, a SSPDS informou que as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram responsáveis pelas primeiras diligências no local do crime.

A família da vítima disse, por meio da sua assessoria jurídica, que a esposa de Vinícius desconhece "eventual motivação do crime, cabendo às autoridades policiais o trabalho de investigação e, certamente, de punição" e que confiam "no trabalho das autoridades, resta a imensa dor da perda e a saudade, pelo que se requer respeito em razão do delicado momento do luto".

