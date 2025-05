Casal é indiciado por maus-tratos contra o cão Scooby, resgatado no CE com problemas de saúde

O casal que era tutor do cão Scooby, da raça poodle, resgatado de situação degradante pela pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) junto a entidades de proteção animal, foi indiciado pelo crime de maus-tratos. O cachorro foi encontrado no último mês de março no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, após uma denúncia sobre o estado de saúde dele.

A tutora, uma mulher de 47 anos, foi presa em flagrante na ocasião do resgate, no dia 27 de março. Durante as investigações, a PCCE descobriu que o companheiro dela, um homem de 47 anos, também era responsável pelo cachorro.

Legenda: A prisão só foi possível por conta de uma denúncia anônima Foto: Divulgação / SSPDS

Os trabalhos investigativos foram conduzidos pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Com o indiciamento, o casal pode pegar pena de dois a cinco anos de reclusão se condenados, além de multa e proibição de guarda de animais. Segundo a PCCE, eles estão à disposição do Poder Judiciário.

Resgate e adoção

Quando foi resgatado, Scooby, de 14 anos, foi levado para a ONG Anjos da Proteção Animal (APA). Ele estava com acúmulo de pelo, nunca havia sido vermifugado e apresentava problemas de visão e inflamação de pele.

Scooby foi adotado pela ativista da causa animal Stefani Rodrigues, que é integrante do APA. "Eu estou muito esperançosa para que ele possa sentir que ainda existem seres bons para poder cuidar dele. Eu quero que ele se sinta amado", disse ela ao Diário do Nordeste, à época da recuperação do animal.

