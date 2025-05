Empresário ‘laranja’ de ‘Bebeto do Choró’, vereador, e chefe de facção são alvos de operação no Ceará

O empresário Maurício Gomes Coelho, apontado como ‘laranja’ do prefeito cassado ‘Bebeto do Choró’, um vereador de Canindé, e integrantes de uma facção criminosa foram alvos, nesta quinta-feira (8), de uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil.

A ação, denominada de “Sórdida Pecúnia”, foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro oriundos do tráfico de drogas, fraudes em licitações e desvios de recursos públicos.

A operação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, solicitados pelo Ministério Público de Canindé e expedidos pelo Poder Judiciário. A Justiça determinou ainda o afastamento cautelar do vereador Francisco Geovane Gonçalves, do município de Canindé, por 180 dias. Ele é suspeito de colaborar com as ações do grupo criminoso.

A reportagem apurou que um dos principais alvos dos cumprimentos das ordens judiciais é o ex-vigilante e empresário Maurício Gomes, o 'MK'. Ele é proprietário da empresa MK Serviços em Construção e Transporte Escolar Ltda, que venceu licitações e firmou contratos milionários com várias prefeituras do Estado do Ceará.

As defesas dos alvos da operação não foram localizadas pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Segundo a Polícia Civil, "a operação é fruto de uma investigação iniciada em outubro do ano passado, no dia da eleição, quando um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio. Seguindo nos trabalhos investigativos, todos os executores do referido crime foram identificados e, a partir das apreensões realizadas na primeira fase, foi possível identificar as lideranças do grupo criminoso, bem como identificar outros membros e outros delitos graves".

"As lideranças do referido grupo criminoso são inclusive apontadas pelas investigações em curso como sendo os responsáveis por alguns dos crimes graves ocorridos nos últimos dias no município de Canindé" PCCE

No total, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão, sequestrados 20 veículos e três imóveis dos alvos da operação, com um total de bens apreendidos aproximadamente no valor de R$ 5 milhões.

PRISÕES

Fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste indicam ainda que outro investigado é Francisco Flavio Silva Ferreira, o ‘Bozinho’, apontado como narcotraficante e que seria chefe de facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) na região. 'MK' e 'Bozinho' foram alvos de mandados de prisão cumpridos no Sistema Penitenciário.

Maurício está preso por conta da investigação contra ‘Bebeto do Choró’ por organização criminosa e financiamento de campanha ilícito. Ele também é investigado por uma tentativa de homicídio.

Uma mulher, que seria esposa do traficante, também teve a prisão preventiva decretada, mas não foi localizada. Ela é considerada foragida pela Justiça.

INVESTIGAÇÃO

Procurado pela reportagem após a deflagração da operação, o promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto afirmou que “os indícios apontam para a existência de uma relação cada vez mais estreita, complexa e perigosa entre organizações criminosas e a estrutura de contratações públicas, na qual o tráfico de drogas, a corrupção, a lavagem de capitais e a violência se retroalimentam”.

Para o promotor, “o cenário exige uma resposta articulada, coesa e enérgica de todas as instituições responsáveis pelo enfrentamento ao crime organizado”.

As investigações apontam que, além dos alvos já identificados, pelo menos 35 pessoas físicas e jurídicas estão envolvidas no esquema, diante da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção e associação criminosa.

Durante as buscas realizadas por policiais civis sob o comando do delegado Cleidson Fernandes, titular da 2ª Delegacia Seccional do Interior Norte, foram apreendidos veículos de luxo, dispositivos eletrônicos, além de bloqueio de contas bancárias e sequestro de imóveis.

QUEM É MAURÍCIO GOMES

Maria do Rosário Araújo Pedrosa Ximenes, ex-prefeita de Canindé, afirmou em Termo de Declarações prestado ao promotor Jairo Pequeno Neto, da Promotoria de Justiça da Comarca de Canindé, em 26 de setembro de 2024, “que a empresa MK TRANSPORTES pertenceria, na verdade, a Carlos Alberto, ‘Bebeto’, e que Maurício seria o laranja dele.

De acordo com a Ficco, a empresa MK realizou contratos com prefeituras municipais somando o montante de R$ 318 milhões.

Maurício atuou como vigilante contratado de uma empresa de segurança privada de 2014 a 2020: “não foram localizadas, durante as pesquisas realizadas em bancos de dados, elementos que justifiquem Maurício Gomes Coelho, vigilante com remuneração média nominal de R$ 2.418,77, a constituição de empresa com capital social de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), sendo possível inferir, com forte grau de segurança, que Maurício Gomes atua como interposto de terceiros”, diz trecho do relatório da Polícia.

Policiais federais estiveram em endereços vinculados a Maurício e cumpriram mandados de busca e apreensão. Primeiro, os agentes foram ao escritório localizado no bairro Cocó. No local, “não foram arrecadados objetos no local, mas tão apenas registrada a presença de máquina contadora de cédulas e sacolas no local, o que confirma que no recinto há a circulação de dinheiro em espécie”.

Já no condomínio residencial, no bairro Damas, também em Fortaleza, foi apreendido um celular do investigado, com indicação da senha de acesso. Ambos mandados foram cumpridos em outubro de 2024.

Consta ainda no relatório da Força Integrada que toda a análise de informações é “apenas uma amostra e não exaure todo o conteúdo de dados que foram extraídos do celular do investigado Maurício Coelho Gomes”.

Maurício chegou a ser detido em um condomínio de alto padrão no bairro Benfica, em Fortaleza, no dia 8 de novembro de 2024. Na ocasião, com o empresário, foram apreendidos uma pistola 9 milímetros, 12 munições, três rádios comunicadores, dois celulares e um colete balístico. O suspeito também foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.