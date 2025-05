Começa primeiro júri da Chacina das Cajazeiras; saiba quem é o réu que vai a julgamento nesta quinta

O primeiro acusado de participar da Chacina das Cajazeiras, um dos maiores massacres no Ceará, senta no banco dos réus nesta quinta-feira (8). A sessão do Tribunal do Júri teve início por volta das 9h, com o sorteio dos sete jurados que compõem o Conselho de Sentença.

O júri de Ednardo dos Santos Lima, também denunciado por integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), acontece na 2ª Vara do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua. Ednardo, também conhecido como 'Aço', é apontado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) e pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) como um líder da organização e um dos mandantes do ataque criminoso que resultou nas mortes, em janeiro de 2018.

O julgamento já tinha sido marcado e adiado duas vezes. A primeira data programada era 13 de março de 2025, quando a sessão foi adiada por "questões técnicas do processo".

Em seguida, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) marcou o julgamento para o dia 7 de abril, quando também não houve o julgamento, desta vez "em razão da impossibilidade de participação do magistrado que presidiria o júri".

Veja também Segurança Chacina das Cajazeiras: "a vida nunca mais foi a mesma", diz sobrevivente após quatro anos do crime Segurança De 29 chacinas ocorridas no Ceará em sete anos, apenas uma foi a julgamento; 156 pessoas morreram

ETAPAS DO JÚRI

Após o sorteio dos jurados, começam a ser ouvidas as testemunhas, primeiro as de acusação e em seguida as de defesa. Depois está programado o interrogatório do réu.

Na sequência acontecem os debates entre a acusação, representada pelo Ministério Público do Ceará, e os advogados de defesa. Ao fim, os jurados se reúnem em sala secreta para votar e em seguida o juiz lê a sentença.

SOBRE O PROCESSO

A Chacina das Cajazeiras aconteceu há sete anos. 14 pessoas foram assassinadas. Conforme denúncia do MP, o crime foi motivado por uma disputa entre facções criminosas rivais: "aqui é tudo três", gritaram os criminosos ao invadir o Forró do Gago, efetuando disparos de arma de fogo, indiscriminadamente".

Na ação principal constam nove réus, todos eles pronunciados, mas ainda não há data para o julgamento do grupo. Outros três homens acusados de participar do crime foram impronunciados nos últimos anos.

QUEM TAMBÉM DEVE IR A JÚRI:

Noé de Paula Moreira,

Misael de Paula Moreira,

Fernando Alves de Santana,

Ruan Dantas da Silva,

Zaqueu Oliveira da Silva,

Joel Anastacio de Freitas

Francisco Kelson Ferreira do Nascimento

Auricélio Sousa Freitas

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Ednardo foi pronunciado no dia 25 de julho de 2023. A defesa dele recorreu, mas a 1ª Câmara Criminal do TJCE manteve, na íntegra e por unanimidade, a decisão de que Ednardo fosse ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público afirma que "restou evidenciado que o denunciado, em unidade de desígnios e em concurso com outras pessoas, igualmente denunciadas, atuou para consumar os intentos homicidas, na condição de mandante, bem como os crimes conexos, o que justifica a responsabilização com relação aos homicídios tentados e consumados", sobre a participação de 'Aço' no crime.

RELEMBRE QUEM FORAM AS VÍTIMAS ASSASSINADAS:

Maíra Santos da Silva (15)

José Jefferson de Souza Ferreira (21)

Raquel Martins Neves (22)

Luana Ramos Silva (22)

Wesley Brendo Santos Nascimento (24)

Natanael Abreu da Silva (25)

Antônio Gilson Ribeiro Xavier (31)

Renata Nunes de Sousa (32)

Mariza Mara Nascimento da Silva (37)

Raimundo da Cunha Dias (48)

Antônio José Dias de Oliveira (55)

Maria Tatiana da Costa Ferreira (17)

Brenda Oliveira de Menezes (19)

Edneusa Pereira de Albuquerque (38)

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.