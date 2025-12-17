Mãe é presa suspeita de matar a própria filha de 1 ano em Caucaia

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (17), suspeita de matar a própria filha, uma bebê de um ano e seis meses, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão da mãe da criança foi efetuada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência de suposto homicídio doloso.

Mulher é presa após dar entrada em hospital com a criança

Ainda segundo a SSPDS, a mulher, de 32 anos, foi capturada dentro de um hospital, logo após dar entrada na unidade de saúde com a criança já em óbito.

Moradores da região relataram que a vítima apresentava diversos golpes provocados por objeto perfurocortante em várias regiões do corpo, inclusive na cervical.

As investigações do caso ainda estão em andamento, sob cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, para esclarecer as circunstâncias do crime.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.