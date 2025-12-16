Foragido por homicídio desde 2021 é preso em Aquiraz, no Ceará

Um homem, não identificado, foi preso nesta terça-feira (16) na localidade de Vila Pagã, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. Ele estava foragido desde 2021, quando foi condenado por homicídio.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Única de Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará. Ele é acusado de praticar um homicídio na zona rural do município, em 2021. Após o crime, o homem se refugiou em Aquiraz, onde foi localizado.

A captura foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO)

A ação contou com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará e da Polícia Militar do Ceará, por meio de unidades especializadas.

FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).