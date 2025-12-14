Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Antônio Dionathan Eugênio Ávila integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:05)
Segurança
Estrada asfaltada de pista simples atravessando uma área urbana, com faixas amarelas centrais e sinalização viária. Dois carros circulam em sentidos opostos. Ao redor da via há casas com telhados de cerâmica, vegetação seca e algumas palmeiras, além de morros ao fundo sob céu claro.
Legenda: Acidente ocorreu em trecho da CE-257 que passa por Santa Quitéria.
Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará.

Um policial militar morreu em um acidente de trânsito na CE-257, em Santa Quitéria, a cerca de 220 km de Fortaleza. Conforme informações preliminares, o cabo Antônio Dionathan Eugênio Ávila, de 32 anos, teria se chocado contra um poste, no sábado (13). 

Dionathan integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos. Era lotado no 1º Pelotão da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (1º Pel/ 3ª Cia/ 4º BPRaio), em Santa Quitéria.

Por meio de nota divulgada neste domingo (14), a corporação lamentou a fatalidade.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e consolo aos corações enlutados, para que possam enfrentar este período de tristeza e pesar. Que Deus receba nosso irmão de farda e traga paz a todos que sofrem com sua partida”, disse o Tenente Noronha, comandante do policial militar.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

teaser image
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

O velório e sepultamento do policial militar serão informados em momento oportuno, completa a nota.

O Diário do Nordeste buscou a Polícia Militar para mais detalhes sobre as circunstâncias da morte do servidor. Quandou houver retorno, a matéria será atualizada.

Assuntos Relacionados
Estrada asfaltada de pista simples atravessando uma área urbana, com faixas amarelas centrais e sinalização viária. Dois carros circulam em sentidos opostos. Ao redor da via há casas com telhados de cerâmica, vegetação seca e algumas palmeiras, além de morros ao fundo sob céu claro.
Segurança

Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Antônio Dionathan Eugênio Ávila integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos.

Redação
Há 6 minutos
viatura da policia interior sul.
Segurança

'Nova Okaida': quem são os membros da facção condenados a 40 anos de prisão no Ceará

Um terceiro acusado foi absolvido por todos os crimes.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, de cores preto e branco.
Segurança

Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Foto de um agente da polícia civil.
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

Investigações iniciaram ainda em 2023.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um perito forense, de costas, blusa azul, olhando para um computador, onde ele realiza uma análise balística.
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

Os peritos encontraram 573 ligações de elementos balísticos apreendidos na capital cearense com outras ocorrências.

Messias Borges
14 de Dezembro de 2025
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
13 de Dezembro de 2025
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem é uma colagem de três frames. No primeiro, um homem com uma faca, no segundo, outro homem arremessa um objeto e, no terceiro, um policial rende o agressor.
Segurança

Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Dois homens trocavam agressões e um deles usou uma faca para atacar o desafeto.

Redação
13 de Dezembro de 2025
policial da draco, pcce.
Segurança

De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Sede de provedor de internet na cidade de Graça foi incendiado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de home preso em flagrante por feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Suspeito de matar ex-mulher foi do Exército e ameaçou 'descarregar revólver' em quem adoeceu filho

Diego Almeida Castro foi preso em flagrante suspeito de feminicídio da psicóloga Karine Gonçalves.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de um edifício moderno com arquitetura contemporânea, cercado por palmeiras e um céu parcialmente nublado, ideal para negócios e eventos.
Segurança

TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por crime de peculato.

Redação
13 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma mulher branca, com cabelo preto e roupa vermelha. Ela morreu no Município de Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

A Perícia Forense respondeu que todos os laudos periciais foram enviados à Polícia Civil.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Karine Gonçalves Luciano Barros.
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

Psicóloga e educadora deixa um filho.

Bergson Araujo Costa
12 de Dezembro de 2025
Guarita cinza com inscrição “Ceará contra o crime – Disque denúncia 181” e número de telefone, localizada em área urbana com prédios residenciais ao fundo, fios elétricos e veículo branco parcialmente visível na frente, cena delimitada por fita de isolamento policial.
Segurança

Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

A vítima era investigada em um inquérito sobre atuação de grupos criminosos.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Segurança

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Carol Melo e Mylena Gadelha
12 de Dezembro de 2025
policial civil e viatura da pcce.
Segurança

O que está por trás de desaparecimento de casal há 7 meses e morte de comerciante no Cariri

A Polícia Civil afirma que as Investigações seguem em andamento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Agente de segurança de costas com colete escrito SSPDS.
Segurança

Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

O crime foi cometido após a dupla ameaçar o proprietário da empresa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Apreensões da operação.
Segurança

Operação no Ceará prende dois PMs suspeitos de ligação com facção criminosa

Policiais teriam envolvimento com um traficante de Iguatu.

Bergson Araujo Costa
11 de Dezembro de 2025