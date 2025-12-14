Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Um policial militar morreu em um acidente de trânsito na CE-257, em Santa Quitéria, a cerca de 220 km de Fortaleza. Conforme informações preliminares, o cabo Antônio Dionathan Eugênio Ávila, de 32 anos, teria se chocado contra um poste, no sábado (13).

Dionathan integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos. Era lotado no 1º Pelotão da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (1º Pel/ 3ª Cia/ 4º BPRaio), em Santa Quitéria.

Por meio de nota divulgada neste domingo (14), a corporação lamentou a fatalidade.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e consolo aos corações enlutados, para que possam enfrentar este período de tristeza e pesar. Que Deus receba nosso irmão de farda e traga paz a todos que sofrem com sua partida”, disse o Tenente Noronha, comandante do policial militar.

O velório e sepultamento do policial militar serão informados em momento oportuno, completa a nota.

O Diário do Nordeste buscou a Polícia Militar para mais detalhes sobre as circunstâncias da morte do servidor. Quandou houver retorno, a matéria será atualizada.