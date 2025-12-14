Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE
Investigações iniciaram ainda em 2023.
Três homens, de 21, 24 e 32 anos, foram indiciados por produzir vídeos exaltando o crime. Segundo investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), eles são responsáveis por administrar canais em plataformas de vídeos, que funcionavam para promover grupos criminosos com atuação no Estado.
A investigação coordenada pela da 4ª Seccional do Interior Sul de Iguatu iniciou em 2023 e revelou a abrangência desses canais. Os três suspeitos investigados postaram dezenas de vídeos fazendo referência a atuação de grupos criminosos em municípios cearenses.
Com apoio da Inteligência, a Polícia Civil realizou cruzamento de dados telemáticos fornecidos mediante ordem judicial.
Veja também
QUEM SÃO OS INDICIADOS
O trio indiciado foi identificado como, um homem, de 24 anos, que atuava na administração de um canal ligado a um grupo criminoso de origem carioca. Ele foi identificado residindo em Fortaleza.
O segundo investigado, de 21 anos, é apontado como responsável pelo canal de um grupo criminoso cearense com atuação em Maranguape.
Já o terceiro suspeito, de 32 anos, é um empresário de tecnologia. Ele administrava um canal com vídeos que exibiam armas de fogo em Iguatu.
REMOÇÃO DE CONTEÚDO
A PCCE solicitou a remoção imediata dos canais para cessar a exibição dos conteúdos. Além disso, o Poder Judiciário já ofereceu denúncia contra os três envolvidos pelo crime de integrar organização criminosa, com agravante pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescentes.
A Polícia Civil realiza o monitoramento permanentemente de redes sociais para combater a apologia e a promoção ao crime no estado do Ceará e reforça que a Internet não garante anonimato para nenhuma prática criminosa.