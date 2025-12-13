Diário do Nordeste
Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Legenda: Após a apreensão, foi registrado um novo ato infracional análogo ao crime de integrar organização criminosa na Delegacia de Maranguape.
Foto: Divulgação/SSPDS

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na última sexta-feira (12), pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por integrar organização criminosa. A apreensão ocorreu no bairro Novo Maranguape II, no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele é suspeito de ter matado um homem na frente de uma criança, no dia 6 de dezembro.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, imagens de câmera de segurança mostram a vítima ao lado de uma criança quando um motociclista para e atira. Em seguida, a cena mostra a criança, que não foi atingida, ao lado do homem caído no chão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, de 33 anos, tinha antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo e homicídio. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Neste sábado (13), a SSPDS informou que o adolescente foi abordado após a PMCE receber informações de que ele teria participação em crimes de homicídio ocorridos na região e que ele seria membro de um grupo criminoso. A Pasta informou que o jovem conta com dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

"Diante disso, ele foi conduzido para a Delegacia de Maranguape, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi registrado um novo ato infracional análogo ao crime de integrar organização criminosa. A participação dele em outros crimes segue sendo investigada", complementou a SSPDS.

População pode fazer denúncias anônimas

A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Por meio do WhastApp (85) 3101-0181, podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Outra possibilidade é via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

