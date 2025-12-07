Homem é morto a tiros ao lado de criança, em Maranguape; ela não foi atingida

Um homem de 33 anos foi assassinado neste sábado (6) em rua do município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Imagens de câmera de segurança mostram ele ao lado de uma criança, quando um motociclista para e atira. A vítima caiu imediatamente no chão. A criança não foi atingida.

Nas imagens é possível ver o momento em que a vítima anda em uma rua do bairro Maranguape II ao lado de uma criança pequena. Ele encontra com um homem e os dois começam a conversar.

Nesse momento, um motociclista para ao lado dos três e dispara tiros contra a vítima. O segundo homem foge, enquanto o atirador segue parado e faz um movimento com a arma de fogo em direção à vítima. Não é possível ver se novos tiros foram disparados.

Durante a cena, a criança fica ao lado da vítima, já caída no chão. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade hospitalar.

O homem, que não foi identificado, possuía antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo e homicídio.

Ainda segundo a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.

A investigação do caso está sob responsabilidade pela Delegacia de Polícia Civil de Maranguape