De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Lideranças das facções cariocas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) continuam ordenando crimes em busca de dominar territórios em cidades no Interior do Ceará. Nesta semana, mais um provedor de internet foi atacado. A reportagem apurou ainda que faccionados estariam impedindo a realização de velórios, se o morto é um rival.

A proibição de despedidas de familiares e amigos em dois velórios foi registrada na cidade de Itarema, no Litoral do Estado. Por trás das ameaças estariam os mesmos criminosos do TCP que incendiaram um barco na cidade, avaliado em R$ 1 milhão.

Já o mais recente ataque a um provedor aconteceu na cidade de Graça. A investigação aponta que a ordem para atear fogo na sede do provedor partiu de Álvaro Luís Timbó Martins, o '2M', chefe do Comando Vermelho (CV), foragido e que está escondido no Rio de Janeiro.

Horas depois de cada um dos crimes, as Forças de Segurança do Ceará deram as primeiras respostas.

Cinco suspeitos por envolvimento no incêndio ao barco em Itarema foram presos. Dentre eles, Jorginaldo Ribeiro Félix, conhecido como 'Bobica', de 28 anos, e apontado como uma liderança do TCP. A organização criminosa seria a responsável por extorquir proprietários de embarcações em Itarema.

Três homicídios recentes tiveram jovens como vítimas no contexto da disputa das facções. Destes, duas das vítimas tiveram o velório autorizado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse por nota "que segue intensificando esforços para coibir a atuação de grupos criminosos em todo o Ceará".

"A SSPDS desenvolve diversas iniciativas com o objetivo de reforçar a atuação das Forças de Segurança no enfrentamento aos grupos criminosos em todo o território cearense. Entre as medidas adotadas para combater os crimes, destaca-se o investimento permanente do Governo do Ceará em tecnologia, inteligência e equipamentos, bem como na valorização dos profissionais da segurança pública" SSPDS

ATAQUE COORDENADO EM GRUPO DE WHATSAPP

Na madrugada da última quarta-feira (10), homens incendiaram parte da fachada da sede de um provedor de internet na cidade de Graça, Interior do Ceará. O crime aconteceu em retaliação após o proprietário se negar a pagar a 'taxa do CV' ao grupo criminoso.

Horas depois, Antônio Elves de Almeida Queiroz foi capturado como um dos envolvidos na ação. Ele confessou o crime e foi identificado como um dos coordenadores do ataque cometido a mando de '2M'.

Um segundo homem foi preso também sob suspeita pelo ataque. Antônio Lohan Ferreira Rodrigues foi identificado como um dos executores da ordem.

Legenda: Um dos suspeitos do ataque foi identificado a partir da imagem da câmera de segurança. Foto: Reprodução.

"Álvaro Luís Timbó Martins, o '2M', é verdadeiramente a principal liderança da Organização Criminosa Comando Vermelho – CV no município de Graça/CE, e de outros municípios vizinhos. Além dos vários crimes citados, ficou comprovado que pratica também os crimes de ameaça e extorsão contra proprietários de provedores de internet, tendo para isso o apoio de Antônio Elves Almeida Queiroz, que é um dos seus 'frentes' no município"

Elves teria dito já na Delegacia que o incêndio foi coordenado em um grupo de WhatsApp e que ele tinha como função informar o horário, local e a forma da ação.

A reportagem apurou ainda que, segundo a Polícia Civil, "este tipo de crime tinha sido minimizado pela atuação forte das forças de segurança do estado, mas estão voltando a tona pelo fato das Orcrins buscarem a todo custo uma diversificação dos seus lucros e verem nos serviços de internet um terreno fértil para expansão dos seus objetivos".

Álvaro Luís já passou pelo sistema penitenciário estadual, onde esteve recolhido até o ano de 2020. Ele acumula acusações por crimes como homicídio e expulsões de moradores das próprias residências.

REGISTROS DESDE 2019

Matéria publicada no último dia 21 de julho pelo Diário do Nordeste mostrou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e o Ministério Público do Estado (MPCE) afunilaram investigações contra a aliança do CV com provedores de internet e que os ataques não constituem fenômeno recente.

"Já há registros, desde 2019, da prática reiterada destas condutas, sendo notório o caso ocorrido no bairro Pirambu, onde, em 2020, houve a exigência de pagamento da mesma taxa extorsiva de 30%", segundo o MP, que também lembrou que, em 2021, observou-se um agravamento nas práticas delituosas a partir do aumento significativo dos episódios de extorsão.

A Secretaria diz que "no contexto do combate aos grupos criminosos, dentro do processo de reestruturação e modernização da SSPDS e dos seus órgãos vinculados, a Polícia Civil passou a ter em sua estrutura o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a Delegacia de Narcóticos (Denarc) e a Delegacia de Combate ao Tráfico de Armas Munições e Explosivos (Desarme). Foram criadas ainda a Draco Norte e a Draco Sul. O departamento, por sua vez, alcança todas as regiões do Estado, com 30 seções de inteligência, que atuam em suas respectivas Áreas Integradas de Segurança (AISs). Outros esforços incluem a regulamentação do Sistema Estadual de Inteligência da Segurança Pública que ampliou o número de agentes e reforçou o combate ao crime no Ceará: o estado passou de 135 agentes para 791 homens e mulheres trabalhando na área de Inteligência".