Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

Um cearense apontado como chefe da facção carioca Comando Vermelho (CV), que estaria escondido no Rio de Janeiro, é acusado de ordenar homicídios e expulsões de moradores de residências, em Sobral, na Região Norte do Ceará.

Álvaro Luis Timbó Martins, conhecido como '2M' ou 'Paizão', natural de Tamboril, 26 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em pelo menos seis processos criminais, entre 2023 e 2025.

Conforme uma denúncia do MPCE contra '2M', por integrar organização criminosa, datada de outubro deste ano, o acusado é uma liderança do Comando Vermelho "que se encontra em lugar incerto e homiziado no Rio de Janeiro", de onde envia ordens, por mensagens trocadas com comparsas, para a prática de crimes no Ceará.

Uma megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro, no último dia 28 de outubro, encontrou criminosos de diversos estados escondidos nos complexos do Alemão e da Penha. Quatro cearenses constam entre os 117 suspeitos mortos, na ocorrência.

As investigações policiais apontaram que '2M' ordenou uma invasão à cidade de São Benedito, por homens armados e encapuzados, que efetuaram vários disparos para intimidar rivais da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP), no início deste ano.

Três comparsas do chefe do CV foram presos em flagrante, pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na posse de quase 120 gramas de drogas (entre maconha, cocaína e crack), no bairro Vila União, em Sobral, no dia 22 de setembro deste ano.

No mesmo processo, o casal Cauan do Nascimento Lima, 18, e Maddley Tayla Felipe Nascimento, também 18, foi denunciado pelo MPCE por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Já Paulo Victor da Silva Machado, 20, foi acusado pelo Ministério Público do Ceará por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia foi recebida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça do Ceará, e os quatro acusados viraram réus.

A Polícia Civil encontrou fotografias de Cauan Lima e Paulo Victor fazendo referências ao CV e à 'Tropa do 2M' - o bando comandado por Álvaro Luís.

Os advogados de Cauan e Paulo afirmaram à Justiça que "os réus negam os fatos na denúncia" e apresentarão "uma defesa mais detalhada em sede de alegações finais de defesa".

Já as defesas dos outros réus não se manifestaram no processo e não foram localizadas pela reportagem. O espaço desta matéria segue aberto para futuras manifestações.

Legenda: Criminosos ligados à 'Tropa do 2M' fizeram fotografia armados, em uma região de mata no Ceará. Foto: Reprodução.

Expulsões de moradores

Outra denúncia do MPCE contra Álvaro Luis Timbó Martins, por integrar organização criminosa e cometer tráfico de drogas, também foi recebida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, em junho de 2024.

Conforme a denúncia, criminosos que seriam do bairro Terrenos Novos, em Sobral, teriam invadido residências no Residencial Novo Caiçara, em Sobral, para praticar o tráfico de drogas, em agosto de 2022.

"Os agressores, em sua maioria membros do Comando Vermelho, estariam em uma missão para tentar tomar território dominado pelo PCC no bairro Caiçara, incorporando-o ao controle do CV", afirmou o Ministério Público.

Ficou evidenciado que os delinquentes agem sob a liderança da pessoa identificada como Álvaro Luis Timbó Martins, vulgo 'Paizão' ou '2M', cuja voz foi identificada em vários áudios enviados aos outros membros do grupo." Ministério Público do Ceará Em denúncia

'Paizão' teria planejado a invasão e preparado "a empreitada com os demais membros da organização criminosa, enviando mulheres e adolescentes, com o intuito de angariar o apoio dos moradores da área, inclusive com a distribuição de cestas básicas".

Ordens para homicídios

As ordens dadas por Álvaro Luis Timbó Martins para expulsar moradores do Residencial Nova Caiçara teriam se repetido em 2025, segundo a Polícia.

O conflito entre facções teria levado '2M' a ordenar a morte de Francisco Maycon Douglas Carvalho Sales. O crime foi cometido por dois adolescentes, em um apartamento do Residencial, na madrugada de 16 de janeiro deste ano.

A denúncia do Ministério Público do Ceará contra Álvaro Luis narrou que a vítima estava deitada, em casa, quando ouviu um barulho. Ao sair do imóvel para checar o motivo do barulho, Francisco Maycon foi surpreendido e rendido por cerca de 10 criminosos.

A vítima teria sido colocada de joelhos no chão e interrogada se conhecia pessoas que, supostamente, moravam naquela região e que tiveram fotografias apresentadas.

Finalizadas as perguntas, e diante de respostas negativas da vítima, os indivíduos daquele grupo, fazendo cumprir o que havia sido ordenado pelo denunciado – que com eles mantinha contato via chamada de vídeo –, efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção de Maycon, atingindo-lhe nas regiões da cabeça, tórax, abdômen, braços e pernas, causando-lhe ferimentos que provocaram a sua morte naquele próprio local." Ministério Público do Ceará Em denúncia

Álvaro Luis foi denunciado por homicídio qualificado, por integrar organização criminosa e por corrupção de menores, em julho deste ano. A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, e o acusado virou réu, em outubro último.

O Ministério Público corroborou que "o denunciado desempenha a função de liderança local do Comando Vermelho, especificamente na célula que atua na região ora comentada, havendo, ainda, elementos apontando que, atualmente, ele se encontra foragido, possivelmente homiziado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro/RJ, em reduto da facção de origem carioca".

Uma operação realizada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e pelos Ministérios Públicos do Ceará e do Rio, na Rocinha, em abril deste ano, tentou prender 29 cearenses. Porém, apenas dois foram capturados.

Outros crimes

'Paizão' também é acusado pelo Ministério Público de mandar matar um homem, no bairro Terrenos Novos, em Sobral, no dia 15 de maio de 2025. A vítima foi baleada, mas foi socorrida com vida.

O autor dos disparos teria agido "em obediência à determinação do coletivo criminoso Comando Vermelho" de que o alvo "deveria ser punido com a morte pelo crime de furto praticado na área em que a facção exerce influência", segundo a acusação.

O MPCE também realizou duas denúncias contra Álvaro Luis, em setembro de 2024, por assaltos cometidos em maio de 2017, no bairro Campo da Aviação, em Santa Quitéria. Na época, ele residia naquele Município.

Conforme as denúncias, 'Paizão' e um comparsa utilizavam uma arma de fogo para roubarem as vítimas. Uma motocicleta e joias foram subtraídas, em ocorrências diferentes.