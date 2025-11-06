Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

O cearense também teria ordenado a invasão de criminosos a uma cidade, no Interior do Estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
As imagens mostram stories de um criminoso cearense escondido no Rio de Janeiro, com armas de fogo e pichação da facção Comando Vermelho.
Legenda: Criminosos ligados a '2M' também estariam escondidos no Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução.

Um cearense apontado como chefe da facção carioca Comando Vermelho (CV), que estaria escondido no Rio de Janeiro, é acusado de ordenar homicídios e expulsões de moradores de residências, em Sobral, na Região Norte do Ceará.

Álvaro Luis Timbó Martins, conhecido como '2M' ou 'Paizão', natural de Tamboril, 26 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em pelo menos seis processos criminais, entre 2023 e 2025.

Conforme uma denúncia do MPCE contra '2M', por integrar organização criminosa, datada de outubro deste ano, o acusado é uma liderança do Comando Vermelho "que se encontra em lugar incerto e homiziado no Rio de Janeiro", de onde envia ordens, por mensagens trocadas com comparsas, para a prática de crimes no Ceará.

Uma megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro, no último dia 28 de outubro, encontrou criminosos de diversos estados escondidos nos complexos do Alemão e da Penha. Quatro cearenses constam entre os 117 suspeitos mortos, na ocorrência.

As investigações policiais apontaram que '2M' ordenou uma invasão à cidade de São Benedito, por homens armados e encapuzados, que efetuaram vários disparos para intimidar rivais da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP), no início deste ano.

Três comparsas do chefe do CV foram presos em flagrante, pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na posse de quase 120 gramas de drogas (entre maconha, cocaína e crack), no bairro Vila União, em Sobral, no dia 22 de setembro deste ano.

No mesmo processo, o casal Cauan do Nascimento Lima, 18, e Maddley Tayla Felipe Nascimento, também 18, foi denunciado pelo MPCE por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Já Paulo Victor da Silva Machado, 20, foi acusado pelo Ministério Público do Ceará por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia foi recebida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça do Ceará, e os quatro acusados viraram réus.

A Polícia Civil encontrou fotografias de Cauan Lima e Paulo Victor fazendo referências ao CV e à 'Tropa do 2M' - o bando comandado por Álvaro Luís.

Os advogados de Cauan e Paulo afirmaram à Justiça que "os réus negam os fatos na denúncia" e apresentarão "uma defesa mais detalhada em sede de alegações finais de defesa". 

Já as defesas dos outros réus não se manifestaram no processo e não foram localizadas pela reportagem. O espaço desta matéria segue aberto para futuras manifestações.

A foto mostra cinco pessoas, na posse de armas de fogo, em uma região de mata no Ceará.
Legenda: Criminosos ligados à 'Tropa do 2M' fizeram fotografia armados, em uma região de mata no Ceará.
Foto: Reprodução.

Expulsões de moradores

Outra denúncia do MPCE contra Álvaro Luis Timbó Martins, por integrar organização criminosa e cometer tráfico de drogas, também foi recebida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, em junho de 2024.

Conforme a denúncia, criminosos que seriam do bairro Terrenos Novos, em Sobral, teriam invadido residências no Residencial Novo Caiçara, em Sobral, para praticar o tráfico de drogas, em agosto de 2022.

"Os agressores, em sua maioria membros do Comando Vermelho, estariam em uma missão para tentar tomar território dominado pelo PCC no bairro Caiçara, incorporando-o ao controle do CV", afirmou o Ministério Público.

Ficou evidenciado que os delinquentes agem sob a liderança da pessoa identificada como Álvaro Luis Timbó Martins, vulgo 'Paizão' ou '2M', cuja voz foi identificada em vários áudios enviados aos outros membros do grupo."
Ministério Público do Ceará
Em denúncia

'Paizão' teria planejado a invasão e preparado "a empreitada com os demais membros da organização criminosa, enviando mulheres e adolescentes, com o intuito de angariar o apoio dos moradores da área, inclusive com a distribuição de cestas básicas".

Veja também

teaser image
Segurança

36 membros de facções são presos por expulsar moradores no Ceará

teaser image
Segurança

Ceará registra uma ocorrência de expulsão de moradores por facção a cada 3 dias

Ordens para homicídios

As ordens dadas por Álvaro Luis Timbó Martins para expulsar moradores do Residencial Nova Caiçara teriam se repetido em 2025, segundo a Polícia.

O conflito entre facções teria levado '2M' a ordenar a morte de Francisco Maycon Douglas Carvalho Sales. O crime foi cometido por dois adolescentes, em um apartamento do Residencial, na madrugada de 16 de janeiro deste ano.

A denúncia do Ministério Público do Ceará contra Álvaro Luis narrou que a vítima estava deitada, em casa, quando ouviu um barulho. Ao sair do imóvel para checar o motivo do barulho, Francisco Maycon foi surpreendido e rendido por cerca de 10 criminosos.

A vítima teria sido colocada de joelhos no chão e interrogada se conhecia pessoas que, supostamente, moravam naquela região e que tiveram fotografias apresentadas.

Finalizadas as perguntas, e diante de respostas negativas da vítima, os indivíduos daquele grupo, fazendo cumprir o que havia sido ordenado pelo denunciado – que com eles mantinha contato via chamada de vídeo –, efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção de Maycon, atingindo-lhe nas regiões da cabeça, tórax, abdômen, braços e pernas, causando-lhe ferimentos que provocaram a sua morte naquele próprio local."
Ministério Público do Ceará
Em denúncia

Álvaro Luis foi denunciado por homicídio qualificado, por integrar organização criminosa e por corrupção de menores, em julho deste ano. A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, e o acusado virou réu, em outubro último.

O Ministério Público corroborou que "o denunciado desempenha a função de liderança local do Comando Vermelho, especificamente na célula que atua na região ora comentada, havendo, ainda, elementos apontando que, atualmente, ele se encontra foragido, possivelmente homiziado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro/RJ, em reduto da facção de origem carioca".

Uma operação realizada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e pelos Ministérios Públicos do Ceará e do Rio, na Rocinha, em abril deste ano, tentou prender 29 cearenses. Porém, apenas dois foram capturados.

Outros crimes

'Paizão' também é acusado pelo Ministério Público de mandar matar um homem, no bairro Terrenos Novos, em Sobral, no dia 15 de maio de 2025. A vítima foi baleada, mas foi socorrida com vida.

O autor dos disparos teria agido "em obediência à determinação do coletivo criminoso Comando Vermelho" de que o alvo "deveria ser punido com a morte pelo crime de furto praticado na área em que a facção exerce influência", segundo a acusação.

O MPCE também realizou duas denúncias contra Álvaro Luis, em setembro de 2024, por assaltos cometidos em maio de 2017, no bairro Campo da Aviação, em Santa Quitéria. Na época, ele residia naquele Município.

Conforme as denúncias, 'Paizão' e um comparsa utilizavam uma arma de fogo para roubarem as vítimas. Uma motocicleta e joias foram subtraídas, em ocorrências diferentes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
policiais militares atendendo ocorrência em fortaleza.
Segurança

Saiba em quais cidades mais pessoas foram mortas em ações da Polícia no Ceará

O Estado teve aumento de 28,6% nesses casos em 2024.

Emanoela Campelo de Melo
Há 50 minutos
As imagens mostram stories de um criminoso cearense escondido no Rio de Janeiro, com armas de fogo e pichação da facção Comando Vermelho.
Segurança

Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

O cearense também teria ordenado a invasão de criminosos a uma cidade, no Interior do Estado.

Redação
Há 1 hora
Idoso é ouvido por fiscais do trabalho em barraco de lona em Juazeiro do Norte.
Segurança

Idoso que trocava abrigo de lona por trabalho em pedreira é resgatado no CE

O homem extraía pedras manualmente há três anos e as transformava em paralelepípedos.

Luana Severo
05 de Novembro de 2025
Imagem com dois policias removendo a barricada de rua na comunidade Colônia, em Fortaleza.
Segurança

PM destrói barricada de concreto construída por criminosos em Fortaleza

Ação ocorreu na Rua Francisco Calaça, na comunidade da Colônia.

Redação
05 de Novembro de 2025
Frasco de metanol.
Segurança

Duas mortes após consumo de álcool no CE são investigadas como envenenamento por metanol

Mortes foram registradas no bairro Pici, em Fortaleza.

Bergson Araujo Costa
05 de Novembro de 2025
Coletiva de imprensa com o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá, e outros gestores da pasta.
Segurança

36 membros de facções são presos por expulsar moradores no Ceará

O balanço foi anunciado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Emanoela Campelo de Melo e Luana Severo
05 de Novembro de 2025
Arma e munições encontradas em bagagem de dupla que saía do RJ ao Ceará e foi presa pela PRF.
Segurança

Dupla é presa com arma e munições do CV rumo ao Ceará

Homens foram detidos pela PRF tentando deixar o Rio de Janeiro em ônibus fretado.

Redação
05 de Novembro de 2025
Momento em que homem foi morto a tiros em via pública de Maranguape.
Segurança

Homem é morto no meio da rua, em Maranguape; dupla suspeita é detida

Vítima, um homem de 27 anos, tinha antecedentes por tráfico e roubo.

Redação
05 de Novembro de 2025
A foto mostra pichações da facção criminosa Comando Vermelho em um muro branco, em Fortaleza.
Segurança

Ceará registra uma ocorrência de expulsão de moradores por facção a cada 3 dias

Fortaleza teve 143 registros, em 1 ano e 9 meses, segundo o relatório da Polícia Civil.

Redação
05 de Novembro de 2025
lutador e motorista de aplicativo edilson florencio preso acusado de estupro.
Segurança

Lutador de MMA condenado por estupro tem pena aumentada e deve voltar à prisão

O caso teve repercussão nacional com falas da vítima.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
viatura da policia militar do ceara. policiais militares prenderam tres suspeitos.
Segurança

Facção TCP ameaça vendedores e busca monopólio de jogos em Maracanaú

Três suspeitos foram presos e um já foi solto em audiência de custódia.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
A foto mostra policiais armados, em cima e dentro de uma viatura policial, em uma megaoperação no Rio de Janeiro. O carro trafega pelas ruas de uma comunidade.
Segurança

Uma semana depois: o que se sabe sobre cearenses alvos de megaoperação no RJ

Segundo a Polícia, cearenses estavam no Rio de Janeiro sob proteção da facção carioca Comando Vermelho.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025
Bebida alcoólica destilada sendo colocada em copo de vidro em cima de mesa de madeira.
Segurança

Polícia investiga morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza

Causa das mortes só deve ser elucidada após exames periciais.

Mylena Gadelha
04 de Novembro de 2025
Imagem mostra João Paulo Félix Nogueira, conhecido como Paulim das Caixas, preso em 3 de novembro e 2025, suspeito de comandar a facção TCP e mandar expulsar moradores em Fortaleza.
Segurança

Chefe do TCP suspeito de expulsar moradores em Fortaleza é preso no Interior

Homem teria envolvimento em ações contra pessoas no bairro José Walter.

Carol Melo e Sofia Leite*
04 de Novembro de 2025
imagem mostra policial civil, de costas, entre viaturas, em rua de salvador durante operação contra o CV na bahia e no ceará.
Segurança

Operação prende no Ceará líder baiano do Comando Vermelho

Criminoso e a mulher estavam escondidos no Eusébio, na Grande Fortaleza.

Redação
04 de Novembro de 2025
A foto mostra Robenilson Levy Barreto Monteiro, ao ser preso pela Polícia Civil por um feminicídio.
Segurança

Processo por feminicídio é suspenso para analisar insanidade mental de réu no CE

A Justiça já tinha decidido levar o réu a júri popular pelo crime.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025
Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza
Segurança

Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza

Um dos furtos foi registrado por câmeras de segurança próximo a um supermercado na Cidade dos Funcionários.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de buraco feito por ladrões no Banco do Brasil de Missão Velha, em tentativa de furto ao estabelecimento bancário.
Segurança

Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de 'arrombar' banco no Ceará

Dos cinco presos, dois eram de Rondônia, dois de Pernambuco e um PM do Ceará.

Sofia Leite*
03 de Novembro de 2025
As imagens mostram uma viatura fake da Polícia Militar do Ceará, adesivada como a verdadeira. O carro foi apreendido pela Corporação em um sítio em Mulungu, no Interior do Ceará.
Segurança

Viatura 'fake' da Polícia Militar é apreendida no Interior do Ceará

Suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho foi preso em flagrante.

Messias Borges
03 de Novembro de 2025
lutador de mma e motorista edilson florencio condenado por estupro.
Segurança

TJ analisa recurso de decisão que soltou lutador de MMA condenado por estupro

A vítima é uma empresária, que pede a prisão do condenado.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Novembro de 2025