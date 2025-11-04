Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Uma semana depois: o que se sabe sobre cearenses alvos de megaoperação no RJ

Segundo a Polícia, cearenses estavam no Rio de Janeiro sob proteção da facção carioca Comando Vermelho.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A foto mostra policiais armados, em cima e dentro de uma viatura policial, em uma megaoperação no Rio de Janeiro. O carro trafega pelas ruas de uma comunidade.
Legenda: Cerca de 2500 policiais participaram da megaoperação, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.
Foto: Mauro Pimentel/ AFP.

A megaoperação policial no Rio de Janeiro, contra a facção Comando Vermelho (CV), que terminou com o saldo trágico de 121 mortos, completa uma semana nesta terça-feira (4). Entre os alvos, estavam cearenses. Apesar do tempo que passou, dúvidas sobre a ação mais letal da polícia brasileira seguem sem respostas.

O Governo do Rio de Janeiro divulgou uma lista com 115 suspeitos mortos, com quatro cearenses, além de amazonenses, paraenses, paraibanos, baianos, capixabas, goianos, paulista e, na maioria, cariocas. Dois mortos não foram identificados, e as outras quatro vítimas foram policiais cariocas. Além dos mortos, as autoridades divulgaram que 113 pessoas foram presas, mas não detalhou quem são.

Confira quem são os cearenses mortos:

  • Francisco Nataniel Alves Gonçalves, de 48 anos; 
  • Francisco Teixeira Parente, conhecido como 'Mongol', 30;
  • Josigledson de Freitas Silva, o 'Gleissim' ou 'Traquino', 34;
  • Luan Carlos Marcolino de Alcânta, o 'Tubarão', 24.

A lista oficial contradiz a informação inicial recebida por autoridades cearenses que Leilson Sousa da Silva, o 'Lelê', 30, estava entre os mortos.

'Lelê' é conhecido como o número 2 do CV no Grande Pirambu, em Fortaleza. Ele responde a processos criminais por tráfico de drogas e por roubo, na Justiça do Ceará. Em 2020, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na festa de aniversário dele, junto de 15 convidados.

Um homem morto, que teve imagens compartilhadas pelas redes sociais, foi apontado como o cearense. Entretanto, a informação não se confirmou. O corpo de 'Lelê' não foi encontrado. 

Uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) disse à reportagem que também recebeu informações sobre a morte de 'Lelê' e que pessoas próximas ao criminoso cearense declararam luto pelas redes sociais

"Postaram até mensagens de adeus. Houve um momento que indivíduos do CV se manifestaram para que esses familiares parassem de postar mensagens ligadas aos desaparecidos. Ficou no 'limbo'. Ninguém viu nada, nem corpo", afirmou a fonte, sobre o desencontro de informações.

Veja também

teaser image
Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

teaser image
Segurança

CV quer dominar áreas dos portos cearenses para exportar drogas para EUA e Europa, diz relatório da Polícia Civil

Cadê o 'Skidum'?

'Lelê' também é conhecido como "o gerente do Skidum", apelido de Carlos Mateus da Silva Alencar, o número 1 do CV no Grande Pirambu e um dos nomes da Lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

A reportagem apurou que 'Skidum' estava na região onde aconteceu a megaoperação policial, no Rio, mas não foi localizado. Especulou-se a sua morte, mas as últimas informações apontam que ele está vivo.

Duas fontes ligadas ao combate do crime organizado no Ceará, ouvidas pela reportagem, têm informações diferentes. Uma delas afirma que 'Skidum' está sem contato e pode ainda estar escondido na região de mata, em volta do Complexo da Penha, onde aconteceu o confronto violento entre suspeitos e policiais, que deixou dezenas de mortos.

A outra fonte recebeu a informação que 'Skidum' está vivo e já teria se comunicado com pessoas que estão no Ceará.

A SSPDS descreve 'Skidum', no site de Mais Procurados, como "chefe de organização criminosa com atuação no bairro Pirambu, em Fortaleza. Responde a homicídios, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa".

15
ações penais tramitam na Justiça do Ceará com o nome de Carlos Mateus como réu. Destas, 12 são por homicídios, e uma delas ia a julgamento nesta quarta-feira (29). Segundo a polícia cearense, ele ordenava homicídios na Região do Pirambu, mesmo estando no Rio de Janeiro.

'Skidum' tem mandados de prisão em aberto no Ceará, motivo pelo qual fugiu do Estado e procurou proteção no Rio de Janeiro - berço do Comando Vermelho. Ele esteve escondido no Complexo da Maré, mas teria se deslocado para a região onde aconteceu a megaoperação policial.

nas duas fotos podem ser vistos carlos mateus, o skidum, fiel, lider do comando vermelho no pirambu, fortaleza, ceara
Legenda: 'Skidum' está na lista dos mais procurados da SSPDS
Foto: Reprodução/SSPDS

A reportagem apurou que, no Rio, o criminoso cearense tinha a proteção de Edgar Alves de Andrade, o 'Doca', um dos maiores líderes do CV e o principal alvo da megaoperação - que conseguiu fugir da ação policial e segue foragido.

Dezenas de criminosos cearenses ligados ao Comando Vermelho fugiram para o Rio de Janeiro, nos últimos anos, em busca de proteção. De lá, comandavam o tráfico de drogas no Ceará e ordenavam homicídios.

Uma operação na Rocinha, em abril deste ano, realizadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e pelos Ministérios Públicos do Ceará e do Rio, tentou prender 29 cearenses. Porém, apenas dois foram capturados.

Francisco Nataniel Alves Gonçalves

O nome de um cearense morto na megaoperação não estava no radar das autoridades cearenses. Francisco Nataniel Alves Gonçalves não responde a processos criminais públicos, na Justiça do Ceará, conforme consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Segundo a lista divulgada pelo Governo do Rio de Janeiro, Francisco Nataniel nasceu em São Benedito, no Interior do Ceará, em agosto de 1977.

O cearense era procurado pela Polícia do Rio de Janeiro. O documento pontua que ele tinha "7 anotações criminais" e "4 procedimentos policiais figurando como autor", além de "mandado de prisão ativo". Em um dos processos, ele foi condenado a 14 anos e dois meses pelos crimes de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação ao tráfico e tráfico de drogas.

As fotos mostram os rostos de quatro homens, identificados como os cearenses mortos em uma megaoperação policial no Rio de Janeiro: Francisco Nataniel Alves Gonçalves, Francisco Teixeira Parente, Josigledson de Freitas Silva e Luan Carlos Marcolino de Alcânta.
Legenda: O Governo do Rio divulgou a morte dos cearenses Francisco Nataniel Alves Gonçalves, Francisco Teixeira Parente, Josigledson de Freitas Silva e Luan Carlos Marcolino de Alcânta (fotografias nesta ordem).
Foto: Reprodução/ Governo RJ.

Francisco Teixeira Parente

'Mongol', como era conhecido, nasceu em janeiro de 1995. Ele também era apontado como um membro da facção carioca Comando Vermelho, com atuação no Grande Pirambu, em Fortaleza.

Conforme a lista do Governo do Rio de Janeiro, Francisco Teixeira respondia a um processo por organização criminosa em Fortaleza e tinha três mandados de prisão ativos (inclusive por condenação transitada em julgado).

Na Justiça do Ceará, 'Mongol' respondia processos por homicídio, estelionato, furto e corrupção ativa.

Ele era um dos acusados de matar o soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Heverton Gonçalves da Silva, aos 27 anos, no bairro Pirambu, no dia 6 de setembro de 2022.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o PM teria ido à residência de um morador, no Pirambu, para tirar satisfação sobre um suposto assalto, o que revoltou a facção e motivou o assassinato.

A morte do PM foi comemorada com fogos de artifício e com um vídeo que mostrava o cadáver, compartilhado nas redes sociais. A vítima teria se identificado como policial militar, mas os criminosos não teriam acreditado, pois pensavam que ele era integrante de uma facção rival, segundo o MPCE.

Josigledson de Freitas Silva

'Gleissim' ou 'Traquino', nascido em junho de 1991, em Fortaleza, era apontado como um membro do CV com atuação no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

O Governo do Rio de Janeiro elencou que 'Traquino' possuía procedimentos policiais, no Ceará, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa, além de estar com um mandado de prisão em aberto.

Luan Carlos Marcolino de Alcânta

'Tubarão', nascido em janeiro de 2001, em Fortaleza, era apontado como uma liderança da facção carioca Comando Vermelho no Carlito Pamplona. A sua morte causou grande comoção na região e homenagens de uma torcida organizada de um time de futebol.

Segundo o documento do Governo do Rio, o cearense possuía "4 anotações criminais e 3 mandados de prisão pendentes".

Ele foi um dos acusados pelo assassinato do policial militar Bruno Lopes Marques, no Pirambu, em Fortaleza, no dia 12 de fevereiro do ano passado. 'Skidum' também responde pelo crime.

O policial tinha 27 anos e estava de folga em um bar, jogando baralho, quando foi assassinado.

Luan também respondia pelo crime de tráfico de drogas, devido a uma ocorrência registrada em 5 de março de 2021, na mesma região em que o PM foi morto.

Multidão de pessoas em uma rua movimentada participando do reconhecimento de corpos
Legenda: As vítimas foram encontradas na região conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

E os suspeitos presos?

Pelo menos 113 suspeitos foram presos, na megaoperação da Polícia do Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, há uma semana. Autoridades cariocas afirmaram que, entre eles, há cearenses.

Entretanto, a reportagem procurou o Governo do Rio de Janeiro, via assessoria de comunicação, para detalhar quantos cearenses foram presos e quem são eles, e não recebeu resposta, até a publicação desta matéria.

Investigadores cearenses ouvidos pela reportagem também disseram que estão sem respostas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará foi procurada e questionada sobre os cearenses mortos e possíveis presos, mas também não emitiu resposta, até a publicação desta matéria.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A foto mostra policiais armados, em cima e dentro de uma viatura policial, em uma megaoperação no Rio de Janeiro. O carro trafega pelas ruas de uma comunidade.
Segurança

Uma semana depois: o que se sabe sobre cearenses alvos de megaoperação no RJ

Segundo a Polícia, cearenses estavam no Rio de Janeiro sob proteção da facção carioca Comando Vermelho.

Messias Borges
Há 30 minutos
Bebida alcoólica destilada sendo colocada em copo de vidro em cima de mesa de madeira.
Segurança

Polícia investiga morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza

Causa das mortes só deve ser elucidada após exames periciais.

Mylena Gadelha
04 de Novembro de 2025
Imagem mostra João Paulo Félix Nogueira, conhecido como Paulim das Caixas, preso em 3 de novembro e 2025, suspeito de comandar a facção TCP e mandar expulsar moradores em Fortaleza.
Segurança

Chefe do TCP suspeito de expulsar moradores em Fortaleza é preso no Interior

Homem teria envolvimento em ações contra pessoas no bairro José Walter.

Carol Melo e Sofia Leite*
04 de Novembro de 2025
imagem mostra policial civil, de costas, entre viaturas, em rua de salvador durante operação contra o CV na bahia e no ceará.
Segurança

Operação prende no Ceará líder baiano do Comando Vermelho

Criminoso e a mulher estavam escondidos no Eusébio, na Grande Fortaleza.

Redação
04 de Novembro de 2025
A foto mostra Robenilson Levy Barreto Monteiro, ao ser preso pela Polícia Civil por um feminicídio.
Segurança

Processo por feminicídio é suspenso para analisar insanidade mental de réu no CE

A Justiça já tinha decidido levar o réu a júri popular pelo crime.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025
Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza
Segurança

Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza

Um dos furtos foi registrado por câmeras de segurança próximo a um supermercado na Cidade dos Funcionários.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de buraco feito por ladrões no Banco do Brasil de Missão Velha, em tentativa de furto ao estabelecimento bancário.
Segurança

Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de 'arrombar' banco no Ceará

Dos cinco presos, dois eram de Rondônia, dois de Pernambuco e um PM do Ceará.

Sofia Leite*
03 de Novembro de 2025
As imagens mostram uma viatura fake da Polícia Militar do Ceará, adesivada como a verdadeira. O carro foi apreendido pela Corporação em um sítio em Mulungu, no Interior do Ceará.
Segurança

Viatura 'fake' da Polícia Militar é apreendida no Interior do Ceará

Suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho foi preso em flagrante.

Messias Borges
03 de Novembro de 2025
lutador de mma e motorista edilson florencio condenado por estupro.
Segurança

TJ analisa recurso de decisão que soltou lutador de MMA condenado por estupro

A vítima é uma empresária, que pede a prisão do condenado.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Novembro de 2025
Foto que contém a fachada da SSPDS em Fortaleza.
Segurança

Sede da SSPDS em Fortaleza é atingida por tiro após confronto na região

Caso aconteceu após confronto entre policiais e suspeitos nas proximidades da secretaria.

Redação
02 de Novembro de 2025
A imagem mostra três armas de fogo e munições em cima de um capô de uma viatura policial.
Segurança

Após denúncia de possível confronto, PM captura homem e apreende bolsa com 160 munições no Mondubim

A Polícia havia recebido denúncia de um possível confronto armado no bairro de Fortaleza.

Redação
02 de Novembro de 2025
viatura da policia civil da cidade de barbalha local do homicidio.
Segurança

Jovem de 18 anos é morta em Barbalha, no Ceará

Nenhum suspeito pelo crime foi preso.

Redação
02 de Novembro de 2025
viatura da policia militar do ceará.
Segurança

Dois homens são assassinados a tiros em Itapajé

Uma terceira vítima também foi ferida.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de carros de luxo apreendidos com homem preso por suspeita de tráfico de drogas, em Fortaleza.
Segurança

Polícia prende suspeito de tráfico e apreende carros de luxo em Fortaleza

Homem de 35 anos também teve contas bancárias bloqueadas.

Redação
01 de Novembro de 2025
Viatura policial em via da capital cearense.
Segurança

Polícia investiga agressão à mulher e dano a salão de bronzeamento em Fortaleza

Ação foi registrada neste sábado (1º), no bairro Siqueira.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto de agente da Polícia Militar do Ceará.
Segurança

Câmara deve aprovar PEC da Segurança até o fim de 2025; veja proposta

Projeto quer padronizar ação das polícias estaduais e criar Sistema Único de Segurança Pública.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem mostra a arma, munição e granada apreendida.
Segurança

Arma e granada caseira são apreendidas após confronto entre suspeitos e PM em Fortaleza

O caso ocorreu na região da Cidade Jardim 1, no bairro José Walter.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem mostra o material apreendido durante a ocorrência, incluindo armas, munições e material para o arrombamento do cofre.
Segurança

PM e outros 4 tentam assaltar agência bancária no CE e são presos

Foram apreendidas armas, munições e ferramentas usadas para arrombar o cofre da agência.

Redação
01 de Novembro de 2025
Montagem de dois prints de vídeo mostra homem de camisa preta sento segurado por mão de policial, para evitar fuga, e uma motocicleta azul utilizada para tentativa de sequestro contra uma criança.
Segurança

Homem força menina de 9 anos a ir até matagal e é preso no interior do CE

Vítima conseguiu fugir e reconheceu o suspeito.

Redação
01 de Novembro de 2025
Entregador é agredido em Fortaleza, e grupo de motoqueiros reage; veja
Segurança

Entregador é agredido em Fortaleza, e grupo de motoqueiros reage; veja

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

Redação
01 de Novembro de 2025