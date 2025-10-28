Diário do Nordeste
Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Braço direito de ‘Doca’, Belão chefiava o tráfico no Quitungo.

(Atualizado às 18:57)
Doca com expressão séria com fundo azul.
Legenda: Doca é apontado como o mandante da execução de três médicos na zona sudoeste do Rio em outubro de 2023.
Foto: Reprodução / Rede Social.

Mais conhecido como “Doca” ou “Urso”, Edgard Alves de Andrade, de 55 anos, é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como a principal liderança do Comando Vermelho no estado.

Com forte atuação no Complexo da Penha e em outras comunidades, como Gardênia Azul, César Maia e Juramento.

Quem é 'Doca'

'Doca' é investigado por mais de 100 assassinatos, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Desde 2023, o nome do traficante aparece em mais de 329 investigações.

No mesmo ano, segundo o MPRJ, ele também foi apontado como mandante da execução de três médicos e da tentativa de homicídio de uma quarta vítima, na Barra da Tijuca.

Até a publicação desta matéria, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) ainda não havia confirmado se 'Doca' está entre os presos na megaoperação denominada “Contenção”.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz nesta terça-feira (28). Foi oferecida uma recompensa de R$100 mil para quem tiver informações de 'Doca'.  

Quem é o braço direto de Doca?

Thiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão, é apontado pela polícia como o braço direito de 'Doca'.

Belão foi capturado dentro de uma casa na Favela da Chatuba, na Penha, zona norte da capital fluminense.

Segundo a Polícia Civil, ele também exercia o papel de “síndico” de um prédio de 24 apartamentos no Morro do Quitungo, área sob seu domínio.

De acordo com as investigações, moradores eram obrigados a pagar aluguel aos criminosos que controlavam o imóvel. Belão é apontado ainda como chefe do tráfico no Morro do Quitungo, também localizado na Penha

Balanço da megaoperação

A 'Operação Contenção' das forças de segurança no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho deixou  64 mortos e 81 presos nesta terça-feira, em uma das ações mais violentas da história do estado.

