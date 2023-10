Três médicos são mortos a tiros em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio

Três médicos foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (5), em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Conforme informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma quarta vítima foi socorrida para uma unidade de saúde da região. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes de Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim. O nome da quarta pessoa não foi divulgado oficialmente, mas, segundo O Globo, é Daniel Sonnewend Proença.

"A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas", disse ainda a Polícia Civil. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Polícia acredita em execução

Segundo informações do g1, os mortos eram médicos ortopedistas de São Paulo que participariam de um congresso no Rio. A Polícia Civil acredita em execução, já que nada foi levado.

Uma das vítimas é irmão da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL (SP). Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, chegou a ser levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja também

Um vídeo de câmera de vigilância mostra o momento da ação. Os criminosos chegam ao quiosque de carro e param do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltam do veículo e começam a atirar nas vítimas, que estavam em uma mesa próxima à rua.

Conforme as imagens, um dos homens ainda volta para atirar em um dos médicos que tentava se refugiar atrás do quiosque. Pessoas que também estavam no estabelecimento e presenciaram o crime, saem correndo do local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem.

Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia a partir desta quinta-feira (5) o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. O quiosque em que as vítimas estavam fica na frente do hotel.