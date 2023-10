Avião explode e mata duas pessoas em Cuiabá

Duas pessoas morreram após um avião explodir no aeroporto particular Bom Futuro, em Cuiabá, na tarde desta quarta-feira (4). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o local em chamas e com bastante fumaça. As identidades dos passageiros ainda não foram divulgadas.

Conforme o Aeroin, o avião King Air voa de lado após decolar e em seguida cai na pista. Ao g1, o Corpo de Bombeiros informou que outras duas vítimas foram levadas para uma unidade hospitalar por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O grupo Bom Futuro, local do acidente, lamentou o ocorrido e informou que presta serviços de hangaragem e que a aeronave envolvida não é da empresa.

Já o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), da Força Aérea Brasileira (FAB), informou que acompanha o caso.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).