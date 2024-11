O que o Vila Nova de 2023 ensina ao Ceará na briga pelo acesso

O Ceará está a um passo do acesso à Série A de 2025. Se vencer o Guarani-SP no próximo domingo (23), às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa/SP, o Vovô crava a vaga no G-4 da Série B e encerra na zona de classificação - empate ou derrota exigem combinação de resultados. Assim, o cenário é positivo, mas há uma lição que o Vila Nova de 2023 deixou para esse momento.

Na temporada passada, restando uma rodada para o fim da competição, o time goiano tinha exatamente o roteiro alvinegro: 4º colocado, com 61 pontos, mesma pontuação do Atlético-GO, 5º. No último confronto, encarava o lanterna e rebaixado ABC, também fora de casa.

Com todos os jogos de modo simultâneo, o Vila foi derrotado por 3 a 2 no Frasqueirão, em Natal/RN. O placar impediu o acesso, com a equipe terminando em 6º, e o Atlético-GO entrando então no G-4.

“Tentamos separar esse clima (de já subiu) do jogador e não acredito que teve oba-oba. Nosso começo de jogo foi de imposição, mas tomamos um gol. Depois, tomamos o segundo gol, que prejudicou bastante nossa reação”, afirmou o presidente Hugo Jorge Bravo logo após perder a vaga.

O recado do futebol está dado. O Guarani-SP, mesmo rebaixado e na lanterna, não dispensou o elenco e ainda promoveu coletiva pregando “respeito pela instituição” contra o Ceará. Com tantos interessados no G-4, um time sem pretensões pode traçar metas e tratar desse jogo como decisão.

Legenda: Técnico do Guarani, Allan Aal promete uma atuação digna contra o Ceará Foto: Raphael Silvestre / Guarani

Dito isso, o Ceará precisa se distanciar de qualquer sensação de sucesso. O time lutou muito para chegar até aqui, carregado pelo torcedor e com a melhor campanha do returno da Série B. É momento de pés no chão, humildade e a compreensão de que nada aconteceu - resta uma partida.

O trabalho da diretoria, do departamento de futebol e do técnico Léo Condé precisa ser esse: blindagem e foco. No domingo (23), o Vovô tem um dos jogos mais importantes da sua história recente e deve encarar como tal. O que era tido como um milagre para muitos agora está próximo, resta mais uma batalha. O hino diz “Ceará, tua glória é lutar”, é apenas isso que o clube deve fazer.

Veja também Alexandre Mota Nada explica a torcida do Ceará: um pacto de amor Alexandre Mota Ceará e Sport podem subir juntos para a Série A de 2025; veja cenário Alexandre Mota Quais as chances de acesso do Ceará na Série B? Veja probabilidades após 37ª rodada