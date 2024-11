Nada explica a torcida do Ceará: um pacto de amor

Poucas coisas são tão difíceis de explicar quanto o amor da torcida do Ceará Sporting Club. Faltam palavras que possam comportar exatamente o significado da obsessão alvinegra. Quase como uma força da natureza, a arquibancada arrastou um clube ao milagre e o permitiu sonhar com a Série A.

O motivo é um só, unilateral. Um mar de gente em preto e branco foi o combustível, a resposta, a força vital e a esperança. Quando todos diziam que era impossível, uma nação gritou “eu acredito”.

Assim, o maior patrimônio do clube centenário se materializou em gente: 63.908 na Arena Castelão. O maior público de todo o futebol brasileiro em 2024, o novo recorde desde a reforma do estádio.

De um time que é dono de nove dos 10 maiores públicos da Série B. Por isso, é o verdadeiro Time do Povo. Porque, apesar de tudo e de todos, o clube é verdadeiramente construído por eles. É o povo humilde, que respira a atmosfera alvinegra e entrega tudo de si, nunca para de cantar.

O pacto entre eles é maior que qualquer prognóstico: “você não escolhe, é escolhido”, diriam alguns. Outros falam que são assim "desde que foram gerados". É fato: o melhor jogador do Ceará na temporada inteira sempre foi a arquibancada.

Resta uma vitória para a confirmação do acesso. O lanterna e rebaixado Guarani-SP é o próximo adversário, no domingo (24), às 18h30, no Brinco de Ouro-SP. O Ceará está a um passo do objetivo, mas já mostrou mais uma vez para o Brasil qual é a extensão e a magnitude da instituição através da sua torcida.

