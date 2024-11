Ceará registra maior público da história da Arena Castelão na vitória diante do América-MG

A torcida do Ceará fez história no Castelão na noite desta segunda-feira (18), registrando o maior público do estádio desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014 (quando se tornou Arena). Ao todo, 63.908 alvinegros entupiram o Gigante da Boa Vista.

O número superou em quatro torcedores a capacidade total do Castelão para espectadores sentados. No plano de ação feito para o jogo, o clube trabalhava com a carga máxima de 62.539 alvinegros.

Este foi um dos maiores públicos do futebol brasileiro na temporada 2024. Foi também o recorde de público da Série B do Brasileiro de 2024 e, obviamente, o maior público do ano no futebol cearense, superando em mais de 7 mil presentes a final do Campeonato Cearense deste ano, que até então detinha esse posto.

Há nove anos o Castelão não recebia mais de 63 mil torcedores. A última vez que o Vovô tinha colocado um público nesta casa numérica foi na final da Copa do Nordeste de 2015, quando registrou 63.399 alvinegros na arquibancada.

Com o público do jogo contra o América-MG, pela 37ª rodada da Série B de 2024, o Vovô alcançou a marca de 500 mil torcedores no estádio na temporada vigente. Além disso, é dono de nove dos dez maiores públicos desta edição do certame.