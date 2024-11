Com 8ª vitória seguida em casa, Ceará se torna melhor mandante da Série B

O Vozão venceu o América/MG por 1 a 0 no Castelão na noite desta segunda-feira (19), pela 37ª rodada da Série B, e voltou para o G4 da Série B, com 63 pontos. E com mais uma vitória em casa, a 8ª seguida, o Vozão se tornou o melhor mandante da competição.

Legenda: O Ceará se tornou o melhor mandante da Série B após 8 vitórias seguidas Foto: Reprodução / srgoool

Em 19 jogos, são 45 pontos conquistados, com 14 vitórias, e empates e apenas duas derrotas. São 34 gols marcados e 14 sofridos, com 78% de aproveitamento. O Mirassol vem em seguida com 43, mesmo número de pontos do Vila Nova (3º) e depois América/MG (42).

Com a arrancada em casa, o Vozão chega na última rodada só dependendo de sí para o acesso. O time alvinegro enfrenta o já rebaixado Guarani no dia 24, no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30 e se vencer, estará na Série A.

Veja sequência de vitórias do Vovô em casa

Ceará 1x0 América/MG (37ª rodada)

Ceará 2x0 Avaí (35ª rodada)

Ceará 2x1 Paysandu (34ª rodada)

Ceará 1x0 Ponte Preta (31ª rodada)

Ceara 1x0 Brusque (29ª rodada)

Ceará 4x0 Vila Nova/GO (28ª rodada)

Ceará 2x1 Operário (25ª rodada)

Ceará 1x0 Novorizontino (23ª rodada)