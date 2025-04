Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi a 17ª disputa do reality

João Pedro se tornou o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 25. Os participantes disputaram a 17ª Prova do Líder do reality show na noite deste domingo (13), que foi feita individualmente e com a participação de todos. Na última semana, o BBB contou com reinício do "Modo Turbo".

Após a eliminação de Vinícius, a Prova do Líder e o Paredão de hoje, um dos brothers vai deixar a casa na terça-feira (15).

Como foi a Prova do Líder do BBB 25

A prova dessa noite exigiu agilidade e cooperação dos participantes. Na fase classificatória, eles jogam em dupla.

As duplas formadas para a primeira parte foram:

Diego e Vitória;

Renata e João Pedro;

Delma e Guilherme.

João Pedro e Renata avançam para a fase final da prova. No fim, o brother teve o melhor resultado.

Nova divisão da casa

O novo líder dividiu a casa entre VIP e Xepa, ao distribuir as pulseiras entre os confinados.

VIP: Renata e Joselma.

Renata e Joselma. Xepa: Vitória Strada, Diego Hypolito e Guilherme.

