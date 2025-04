Vitória Strada e Camilla, do BBB 25, deixam de se seguir nas redes sociais

A atriz Vitória Strada, eliminada antes da final do BBB 25, deixou de seguir a ex-colega de confinamento, Camilla Maia. Segundo seguidores de Vitória, a ação teria sido tomada por ela após a saída do reality, quando descobriu alguns dos comentários feitos pela carioca dentro da casa "mais vigiada do Brasil".

Em contrapartida, Camilla também teria deixado de acompanhar Vitória nas redes sociais.

Anteriormente, já fora do jogo, Camilla afirmou que se sentia perseguida por conta dos acontecimentos no BBB 25 e reafirmou já ter pedido desculpas pelos atos e comentários feitos contra a colega de quarto no programa.

Legenda: Camilla e Vitória deixaram de se seguir no Instagram Foto: reprodução

Vitória, inclusive, chegou a ver alguns dos comentários de Camilla na casa por meio do Bate-Papo BBB e da participação no Mais Você, com Ana Maria Braga. Por lá, falou sobre como reagiu diante do ocorrido.

"Isso me decepcionou bastante. Nem me decepcionou tanto, porque eu já estava decepcionada, não estava esperando mais nada, né? Mas me surpreendeu", explicou. Além disso, afirmou que deve agir diferente a partir de agora. "Agora eu estou focada em receber o carinho das pessoas que eu amo. Estou focada em outras coisas, sabe? Não estou muito preocupada com isso agora", decretou.