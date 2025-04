Previsão do signo de Câncer para hoje, 22 de abril

A Lua segue no signo de Aquário e forma um trígono com Júpiter, abrindo canais para trocas mais amplas, aprendizados e comunicações inspiradas. Ao mesmo tempo, tensiona Urano: ideias novas chegam, mas podem causar certo desconforto. O desafio do dia é sair do automático e escutar o que o universo está tentando mostrar. Ouça mais. Observe. Não rejeite o que for diferente – pode haver uma chave importante no inesperado.

Signo de Câncer hoje

Você pode ser surpreendido por uma informação que muda completamente sua percepção sobre alguém. Evite o impulso de controlar ou julgar. Ouça com o coração e permita-se acolher novas perspectivas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.