CAPTEI: Lançamento de "Ednardo – Papel, Pele & Pulso" Celebra a Versatilidade do Multiartista

Na tarde de quinta-feira, 17, os jardins do Iate Clube se transformaram num palco diferente para o cantor Ednardo: desta vez para o lançamento do livro "Ednardo – Papel, Pele & Pulso", publicado pela Aura Edições Musicais.

A obra explora as múltiplas facetas de Ednardo, ícone da música brasileira, em uma reflexão íntima sobre sua trajetória artística de mais de 50 anos.

O evento, que também homenageou seu 80º aniversário, reuniu personalidades da cultura, amigos, autoridades e fãs, todos seduzidos tanto pela conversa mediada por Luã Diógenes, colaborador e coordenador editorial da publicação, como pelo do amigo e jornalista Guto Benevides, cúmplice, parceiro e coadjuvante de registros juvenis e históricos nos anos 70 e 80 com o homenageado.

Legenda: Guto Benevides, Ednardo e Luan Diógenes Foto: LC Moreira

Por lá, um verdadeiro mosaico de afeto e cultura, refletindo a essência do aniversariante:

Com suas vitrolas a todo vapor, o DJ Alan Moraes criou uma atmosfera única ao tocar vinis que celebravam a carreira do cantor e compositor, enquanto os convidados se deliciavam com sucos de uva e a autêntica cajuína, uma bebida típica do Nordeste.

Sob o comando da chef Van Régia, o menu explodiu em sabores regionais, encantando os paladares presentes.

Em um gesto repleto de significado, a Secretária de Cultura, Luísa Cela trouxe a mensagem de apoio do Governo do Estado, reforçando a importância do incentivo à cultura. Vale ressaltar que a publicação recebeu o apoio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE).

Antes dos tradicionais parabéns, a filha de Ednardo, Júlia Limaverde emocionou a todos com uma homenagem carinhosa ao pai.

Além disso, a ocasião se destacou pela troca mútua entre artista e fãs, que não chegaram apenas para autografar o livro recém-lançado, mas também trouxeram LPs e outros livros para serem carimbados pelo ícone, transformando a celebração em um momento verdadeiramente intimista e memorável.

"Ednardo – Papel, Pele & Pulso" guia os leitores por um rico universo artístico, onde música e outras formas de expressão se entrelaçam, revelando a essência de um artista que transcende linguagens e gerações. Um convite de redescoberta ao legado vibrante do cantor.

Veja os momentos nas fotos captadas por LC Moreira:

