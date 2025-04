Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (22)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (22) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Joyce trata Caio de maneira seca e não dá brecha para diálogo.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Joyce trata Caio de maneira seca e não dá brecha para diálogo. Assunção repreende Valkíria porque ela acompanhou Joyce até a clínica. Caio provoca Joyce com uma amiga. Daniel se prepara para ir a Buenos Aires. Caio vai tirar satisfações com Joyce.

Na rua, Bruno discute com Caio, e Rafaela o repreende. Xavier e Helena levam Marta a uma consulta. Daniel vai com Bianca a um café. Caio aparece na casa de Joyce. Quando se depara com Caio, Joyce toma um susto. Eles discutem a relação.

Valkíria e Assunção desejam melhoras para Marta ao telefone. Joyce conta para Caio que Bruno deseja se casar com ela e registrar a criança. Caio beija Joyce à força. No aeroporto, Daniel é surpreendido por Bianca. Rafaela vê Joyce beijando Bruno na piscina.

O câncer de mama de Marta é confirmado. Caio quer que todos pensem que ele é o dono da agência de turismo. Joyce esbarra com Assunção no corredor do prédio. Bruno procura Assunção na casa de Xavier.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.