Previsão do signo de Escorpião para hoje, 22 de abril

A Lua segue no signo de Aquário e forma um trígono com Júpiter, abrindo canais para trocas mais amplas, aprendizados e comunicações inspiradas. Ao mesmo tempo, tensiona Urano: ideias novas chegam, mas podem causar certo desconforto. O desafio do dia é sair do automático e escutar o que o universo está tentando mostrar. Ouça mais. Observe. Não rejeite o que for diferente – pode haver uma chave importante no inesperado.

Signo de Escorpião hoje

Você pode sentir necessidade de se isolar um pouco para processar ideias novas que estão surgindo. Preste atenção aos seus pensamentos repetitivos: talvez seja hora de reformular crenças antigas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.