Fortaleza faz homenagem para torcedores mortos do Colo-Colo: 'futebol só há lugar para a vida'

O Fortaleza Esporte Clube prestou homenagem aos dois jovens torcedores do Colo-Colo que foram mortos no entorno do estádio Monumental de Santiago na quinta-feira (10), durante partida com a equipe cearense na Libertadores. Contra o Internacional, neste sábado (13), na Arena Castelão, o elenco entrou em campo com uma blusa que tinha a frase: "no futebol só há lugar para a vida".

Além disso, o zagueiro chileno Kuscevic também ficou próximo de duas crianças que estavam com bandeiras do Brasil e do Chile, além dos números 13 e 17, em uma referência às idades das vítimas.

Legenda: O elenco do Fortaleza exibiu uma faixa com a frase: "futebol e violência não ocupam o mesmo espaço" Foto: Davi Rocha / SVM

“Lamentamos muitíssimo o que houve fora do estádio, antes do jogo, duas crianças saíram para ver seu time jogar e não voltaram para casa. Após uma invasão em campo, fomos forçados a sair do gramado no meio do jogo para preservar atletas e staff, por falta de segurança. Situações como essas não podem se repetir e estamos aqui pela memória dos que partiram e pedindo paz no futebol, mais uma vez”, declarou Marcel Pinheiro, Diretor de Marketing e Comunicação do Fortaleza.

Antes da bola rolar, os atletas também exibiram a faixa "futebol e violência não ocupam o mesmo espaço" e um minuto de silêncio foi respeitado pela arbitragem em um protocolo de jogo no estádio.