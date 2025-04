Fluminense x Aparecidense pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (29), contra o Aparecidense-GO, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

Nas fases anteriores, o Flu eliminou o Águia de Marabá (8x0) e Caxias (2x1). Já o time goiano, passou por Votuporanguense (nos pênaltis) e Cascavel-PR (1x0).



O jogo de volta será no Serra Dourada, no dia 21, às 19h30.

Palpites

inter@

Onde assistir

Prime Video

Como chegam as equipes

O Fluminense joga, além da Copa do Brasil, a Sèrie A e Sul-Americana. O Tricolor está em 5º na Série A com 10 pontos, mas vem de derrota no clássico para o Botafogo por 2 a 0. Na Sula lidera seu grupo com 7 pontos, vindo de empate com o Unión Española em 1 a 1.

A Aparecidense está na Série D, no Grupo A5, e tem 4 pontos em dois jogos. Venceu o Capital-DF (1x0) e empatou com o Mixto-MT (0x0).

Prováveis escalações

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal (Hércules), Martinelli e Ganso; Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

APARECIDENSE

Matheus Alves; David Júnio, Vanderley, Lucas Rocha e Xavier; Allef, Dyego e Juninho; Kaio Nunes, Stefano e João Marcos. Técnico: Lucio Flavio.