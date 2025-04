Fortaleza divulga boletim médico antes de jogo contra o Retrô; confira

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta terça-feira (29), antes do duelo contra o Retrô, no primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na Arena Pernambuco, a partir das 19h (de Brasília). Acompanhe em tempo real aqui.

Os defensores Tinga e Diogo Barbosa são as novidades da lista. Os dois foram diagnosticados com entorse no tornozelo direito. Quem também segue de fora é o meia Rodrigo, que está em condicionamento físico e ainda não estreou com a camisa tricolor.

Veja lista do departamento médico