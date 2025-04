Documento aponta déficit de R$ 80 milhões no Fortaleza e ‘profunda preocupação com saúde financeira’

Um documento do Conselho de Orientação e Fiscalização do Fortaleza apontou que o clube teve um déficit de mais de R$ 80 milhões no balanço do exercício de 2024. Os conselheiros demonstraram “profunda preocupação com a saúde financeira”, do Tricolor do Pici.

O documento será analisado nesta quarta-feira (30) em uma reunião do Conselho Deliberativo do Fortaleza e colocado para aprovação. No balanço, o números mostram uma receita total de R$ 154.421.075,51 em 2024, uma despesa total de R$ 234.738.964,92, acarretando um resultado negativo de R$ 80.317.889,41.

De acordo com informações contidas no documento, um dos fatores que levou o Fortaleza ao déficit milionário teria sido a contabilização equivocada de receitas provenientes da Liga Forte União, da qual o clube faz parte e que tem Marcelo Paz como presidente.

Vale ressaltar, ainda, que o impacto do déficit do quarto trimestre analisado neste parecer, bem como o consolidado do período de 2024, muito se deu em razão da contabilização equivocada da receita proveniente da Liga Forte União recebida ainda em 2023. À época, embasados apenas num parecer consolidado pelos próprios presidentes das Ligas, optou-se por reconhecer uma receita que seria de 50 anos num único exercício (2023). Tal fato, oponível por teste COF à época, levou a um superávit fictício do exercício anterior, motivo pelo qual boa parte do resultado negativo de 2024 ter sido em função dessa rebordosa. Conselho de Orientação e Fiscalização do Fortaleza Em documento

Outro ponto de preocupação apresentado no documento foi a constatação de “erros de conciliações ou a sua falta das contas patrimoniais e de resultado transferidas à SAF após a cisão efetivada no terceiro trimestre de 2024”.

Entre os pontos de atenção estão o fato de contas terem sido zeradas ou encerradas sem apresentação dos lançamentos contábeis de encerramento e repasse, além da movimentação de valores em espécie (pagamentos a fornecedores, de diárias e ajudas de custo a colaboradores sem os devidos registros legais, pagamentos para reembolsos sem os devidos comprovantes de despesas hábeis e idôneos).

Nas palavras do documento, pontos identificados neste exame das demonstrações contábeis do clube apresentam riscos à transparência, conformidade e à gestão responsável dos recursos da entidade.