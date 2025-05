Ceará enfrentará Ypiranga/AP pela 2ª Fase do Brasileiro A3 Feminino; veja datas

Na 2ª Fase da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Ceará enfrentará o Ypiranga/AP em dois jogos para seguir sonhando com o acesso à Série A2. As meninas do Vozão decidirão a classificação fora de casa, com os duelos acontecendo nos dias 18 e 24 de maio.

O jogo de ida, com mando do Vovô, será no domingo (18), às 15 horas, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE).

O duelo decisivo está marcado para o dia 24 de maio, às 16 horas, no Estádio Municipal Glicério de Souza Marques, em Macapá (AP).

O técnico, Erivelton Viana avaliou os confrontos, ressaltando a importância de conseguir um bom resultado em casa, no jogo de ida. O Ypiranga terminou a primeira fase na liderança do Grupo A5, com duas vitórias e um empate.

"Esperamos dois grandes confrontos. A partir do momento que foi definido, começamos a estudar nosso adversário. Sabemos que decidiremos o segundo jogo fora de casa. Então, é importante que nos concentremos no primeiro jogo, para tentarmos fazer uma boa partida e conquistar um bom resultado, para dar tranquilidade para o jogo da volta", declarou Erivelton Viana, ao site oficial do clube.

Legenda: Erivelton Vianna é o técnico do time feminino do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

"Acredito que a equipe está preparada, vem numa crescente na competição. É focar nessa semana, fazer um bom trabalho e, se Deus quiser, conquistar uma vantagem boa para nos dar uma segurança maior. É importante levarmos alguma vantagem (para Macapá)", concluiu o treinador.

O vencedor de Ceará x Ypiranga/AP enfrentará o classificado de Tuna Luso/PA x Atlético Piauiense/PI nas quartas de final do certame nacional, confronto que dará ao vencedor uma vaga na Série A2 de 2026.

Campanha do Ceará na 1ª Fase

O Ceará avançou para a segunda fase da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino ao terminar a fase classificatória na segunda colocação do Grupo A6. Em três partidas, a equipe de Erivelton Viana registrou duas vitórias e uma derrota.

Na estreia, atuando no Estádio Franzé Moraes, o Time do Povo venceu o Iape/MA por 5 a 0. No jogo seguinte, foi derrotado pelo Atlético Piauiense/PI por 3 a 1, em Teresina (PI).

A classificação veio diante do União/RN. No último sábado, 10, venceu por 2 a 0 e assegurou a continuidade no certame nacional.