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Ceará encaminha contratação de André Mazzuco, ex-Inter, como novo executivo

A negociação é conduzida pelo presidente alvinegro João Paulo Silva

Escrito por
André Almeida e Alexandre Mota jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:02)
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Legenda: André Mazzuco é a principal aposto do Ceará na reformulação do departamento de futebol
Foto: Gustavo Oliveira / Athletico-PR

A diretoria do Ceará encaminhou a contratação de André Mazzuco para o cargo de novo executivo de futebol do clube. O profissional de 47 anos está livre no mercado desde a saída do Internacional, em dezembro de 2025. A negociação é conduzida pelo presidente alvinegro João Paulo Silva.

As tratativas se intensificaram nos últimos dias. As partes avançaram no acordo, que pode ser oficializado nesta quarta-feira (1º), antes do jogo do Vovô com a Ponte Preta, às 21h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli/SP, pela 2ª rodada da Série B de 2026.

Com vasta experiência no futebol nacional, Mazzuco tem passagens por equipes como Athletico-PR, Botafogo, Paysandu, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco. A contratação é parte da reformulação do departamento de futebol após as saídas de Haroldo Martins (CEO) e Lucas Dubrisky (executivo).

Na avaliação interna, o Ceará precisa de um nome com experiência em acessos à Série A, que conheça bem a Série B e tenha um perfil de mais cobrança. O clube aposta na manutenção do técnico Mozart, mas avalia que o trabalho precisa evoluir, assim como o elenco também deve assumir mais responsabilidade.

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