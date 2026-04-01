Com um a menos, Ceará arranca empate com a Ponte Preta fora de casa pela Série B
Vozão buscou o empate aos 34 do 2º tempo
Com um jogador a menos por todo segundo tempo, o Ceará arrancou o empate em 1x1 com a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (1), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 2ª rodada da Série B.
O Ceará teve Lucas Lima expulso aos 44 do 1º tempo e sofreu um gol aos 8 do 2º tempo com Luis Phelipe, mas empatou com Sanchez aos 34 do 2º tempo.
Com o resultado, o Vovô tem 2 pontos em duas rodadas na Série B e está na 10ª colocação. O Vozão volta a jogar no sábado (4), às 18 horas, na Arena Pantanal contra o Cuiabá, pela 3ª rodada.
COMO FOI O JOGO
A partida começou morna, com as equipes alternando posse de bola e ataques, mas sem criar nada. A primeira chance do jogo foi da Ponte Preta, aos 13 minutos: Luis Phelipe ganhou de Luizão, cruzou, Potker cabeceou e Richard espalmou.
O Ceará tinha mais a posse de bola, tentava trabalhar a posse, mas não conseguia criar. Foi quando aos 19, o Vozão acertou a trave: Após cobrança de escanteio de Rafael Ramos, Julio César cabeceou e mandou na trave.
O Ceará melhorou no jogo e passou a criar mais: Rafael Ramos passou pelo marcador, cruzou rasteiro e Wendel foi travado na pequena área.
Em outra chance semelhante, aos 31, Matheus Araújo achou Fernandinho, que rolou para Fernando bater, mas foi travado.
A Ponte respondeu aos 43: Tales deu passe por elevação para Bryan Borges, que cruzou rasteiro, Potker dominou e bateu por cima.
Foi quando aos 44 minutos, o árbitro deu o segundo cartão amarelo para Lucas Lima após ao interpretar cotovelada no adversário e foi expulso.
A Ponte foi pra cima no fim do 1º tempo e criou uma chance de perigo aos 46: Elvis cruzou rasteiro para Potker, que finalizou para defesa de Richard.
VOZÃO VALENTE
A etapa final começou com a Ponte pressionando e chegou ao gol aos 8 minutos: David Braz finalizou rasteiro, Richard deu rebote e Luis Phelipe mandou para as redes: 1x0.
Depois do gol, Mozart fez mudanças ofensivas no Ceará, que foi pra cima mesmo com um a menos. Aos 27, Giulio bateu e o goleiro Diogo Silva fez grande defesa!
Foi quando aos 34, o Vozão chegou ao empate: Juan Alano deu belo passe para Giulio, que cruzou e Sanchez deu carrinho para empatar: 1x1.
Após o gol, as equipes alternaram ataques e o Vovô conseguiu arrancar o empate fora de casa.
