Gabriel Bedê é o novo diretor de futebol do Ceará. Com 11 anos de experiência no Vovô, passou uns anos como executivo jurídico, e sempre esteve relacionado com o futebol do clube. O nome dele foi aprovado nesta quarta-feira (22), em reunião do Conselho Deliberativo do Ceará. A informação é do repórter André Almeida.

Gabriel tem formação em cursos no exterior. Barcelona Academy e curso também nos Estados Unidos. Além de atuações jurídicas na Fifa e no CAS.

Com isso a nomeação dele como diretor de futebol, o Ceará freia a busca por um novo executivo e Ricardinho deve, na prática, atuar como um Gerente de Futebol.

Quem é o novo diretor de futebol do Ceará

Gabriel Vale Bedê é advogado com atuação nas áreas de direito empresarial, contratual e desportivo, com sólida experiência no ambiente do futebol profissional. Ao longo de sua carreira, acumulou 10 anos de atuação jurídica no futebol, sendo 6 anos e meio como advogado do departamento de futebol profissional e das categorias de base e, anteriormente, 3 anos e meio como gerente jurídico, participando diretamente de decisões estratégicas, negociações e estruturação jurídica de operações relevantes no setor.

Sua atuação reúne expertise em contratos esportivos, transferências nacionais e internacionais, além da gestão de contencioso e suporte jurídico à alta administração, sempre com forte integração entre o jurídico e o ambiente executivo do clube.

Possui LL.M. em Direito Empresarial pela Fundação Getulio Vargas, mestrado em Sports Management and Law pela ISDE Law & Business School, na Espanha, e graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará.