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Luiz Otávio sente lesão e desfalca o Ceará contra o Atlético-MG

O atleta de 37 anos retornou para a capital cearense para novos exames

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:13)
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Legenda: O zagueiro Luiz Otávio é um dos ídolos da história do Ceará
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará sofreu uma baixa surpresa para o confronto com o Atlético-MG pela Copa do Brasil. Durante o treino desta terça-feira (21), em Belo Horizonte/MG, o zagueiro Luiz Otávio sentiu um desconforto na parte posterior da coxa esquerda e precisou retornar para a capital cearense para novos exames.

O departamento médico acompanha a situação, com teste de imagem marcado para quinta (23). Ídolo alvinegro, o atleta de 38 anos renovou contrato até o fim de 2026 e é opção do técnico Mozart.

Após lesões sérias no joelho, com necessidade de tratamento cirúrgico, Luiz Otávio retornou aos gramados em fevereiro após um intervalo de quase duas temporadas. Depois disso, atuou por mais cinco partidas. Devido ao histórico recente, o clube trabalha com cautela na avaliação da contusão.

O Ceará encara o Atlético-MG na quinta (23), às 19h, na Arena MRV. O duelo é de ida pela 5ª fase da Copa do Brasil.

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