Veja como está gramado da Arena Castelão após show do Guns N’ Roses

A Arena Castelão retoma a programação esportiva nesta quarta-feira (22), com o jogo de Fortaleza x CRB, às 20h30, pela 5ª fase da Copa do Brasil. Restando poucas horas para o confronto, o Diário do Nordeste mostra, com exclusividade, como está o gramado da praça esportiva.

No último sábado (18), o equipamento foi utilizado para receber o show da banda norte-americana Guns N’ Roses. Ao todo, 50 mil pessoas marcaram presença no evento, que contou com um palco se estendeu também para a área do campo de jogo.

Vale ressaltar que a Arena Castelão tem gerência do Governo do Estado do Ceará. Atualmente, o estádio é a casa dos principais jogos de Ceará e Fortaleza.

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