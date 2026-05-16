Equipe de Vini Jr. se pronuncia sobre término de namoro com Virgínia após suposta traição

A assessoria de Vini Jr. se pronunciou com relação ao suposto motivo do término entre o jogador e a influenciadora digital Virgínia, anunciado por ela nessa sexta-feira (15).

Segundo divulgou o jornalista Léo Dias, durante o programa "Melhor da Tarde", da Band, o pivô da separação teria sido um convite feito por Vini Jr. a três influenciadoras e modelos para viajarem à Madrid, na Espanha, com ele.

As jovens foram identificadas como Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula, ambas de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Virgínia teria embarcado para a capital espanhola "de última hora" e descoberto que as influenciadoras estavam em Madrid e no mesmo restaurante que ela e o namorado costumavam jantar.

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O que disse a assessoria de Vini Jr.?

Pouco tempo após essa revelação, a equipe do jogador entrou em contato com o portal LeoDias e negou as suposições. "Só gostaria de falar que vocês estão indo em uma linha muito errada sobre as meninas”, disse um representante do atleta.

O porta-voz ainda informou o verdadeiro motivo da ida das modelos à Madrid. "Elas estão acompanhadas de amigos do [Éder] Militão e do Vini Jr.", garantiu.

“Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas”, concluiu a equipe do jogador.

Em contato com o portal, uma das influenciadoras relatou que tudo não passou de "uma coincidência" e que elas já estavam no local quando a influenciadora chegou.

Fim do namoro

Virginia anunciou o fim de relacionamento com Vinícius Júnior por meio de um comunicado nos stories do Instagram. No texto, ela afirmou que se entregou ao relacionamento "sem criar barreiras" e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.