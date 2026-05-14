Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça manda soltar MC Poze, Ryan SP e dono da Choquei, investigados por lavagem de dinheiro

Segundo a decisão, os investigados serão submetidos à aplicação de medidas cautelares.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:18)
Zoeira
Duas fotos da mesma pessoa: à esquerda, em área urbana com morro e casas ao fundo, usando camiseta preta, óculos escuros e vários colares dourados; à direita, close no rosto e no pescoço, com tatuagens, em ambiente interno.
Legenda: MC Poze e Ryan SP foram beneficiados pela decisão na quarta-feira (13).
Foto: Reprodução.

A Justiça Federal determinou, ainda na quarta-feira (13), a soltura dos funkeiros MC Poze do Rodo e MC Ryan SP, além de Raphael Sousa Oliveira, dono do perfil Choquei, investigados em um suposto esquema de lavagem de dinheiro, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas.

Com a decisão, a Justiça também demandou a aplicação de medidas cautelares direcionadas aos MCs. Além deles, a decisão de soltura também beneficiou o casal de influenciadores Chrys Dias e Débora Paixão, assim como o cantor Diogo Santos de Almeida.

Segundo publicação da CNN, que obteve a decisão, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região apontou que, até o momento, não foram encontrados fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, reforçando o excesso de prazo na investigação e ausência de denúncia formal.

Veja também

teaser image
Zoeira

Influenciadora cearense com doença rara revela metástase e diagnóstico terminal

teaser image
Zoeira

Globo está em negociação para renovar Big Brother Brasil até 2030

MC Poze do Rodo e MC Ryan SP terão de comparecer mensalmente em juízo, comunicando endereço atualizado e, além disso, estão proibidos de deixar o país sem autorização judicial. 

No caso de Rapahel Sousa Oliveira, o dono da Choquei, os advogados citaram a revogação da prisão preventiva pelo TRF-3, explicando que a decisão reconheceu a inexistência de elementos concretos que justificassem a manutenção da prisão.

Enquanto isso, a defesa do casal Chrys Dias e Débora Paixão apontou que a liberdade do casal foi restabelecida em segunda instância pelo TRF-3, que identificou irregularidades no mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Federal de Santos.

Os investigados, entretanto, não serão soltos imediatamente. Segundo o portal UOL, as defesas aguardam as expedições dos alvarás de soltura pela 5ª Vara Federal de Santos. 

Todos seguem respondendo às apurações em liberdade, conforme a previsão de cumprimento das determinações judiciais.

Operação Narco Fluxo

Outras 33 pessoas foram presas na Operação Narco Fluxo. A investigação tinha como foco uma suposta organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro.

A ação movimentou 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária. Os alvos eram dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

Detalhes apontam que o grupo utilizava sistema para dissimular valores e teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. O MC Ryan SP é apontado como suspeito de ser um dos chefes do esquema criminoso. 

Assuntos Relacionados
Roberto e Rubem Medina.
Zoeira

Morre Rubem Medina, ex-deputado e irmão de idealizador do Rock in Rio

Sócio do Grupo Dreamers, Rubem é irmão de Roberto Medina, publicitário e idealizador do Rock in Rio.

Redação
Há 13 minutos
Duas fotos da mesma pessoa: à esquerda, em área urbana com morro e casas ao fundo, usando camiseta preta, óculos escuros e vários colares dourados; à direita, close no rosto e no pescoço, com tatuagens, em ambiente interno.
Zoeira

Justiça manda soltar MC Poze, Ryan SP e dono da Choquei, investigados por lavagem de dinheiro

Segundo a decisão, os investigados serão submetidos à aplicação de medidas cautelares.

Redação
Há 1 hora
Shakira, Madonna, e BTS
Zoeira

Show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 terá Shakira, Madonna e BTS

Esta é a primeira vez na história que uma final de Copa do Mundo contará com apresentações no intervalo da partida.

Redação
14 de Maio de 2026
Imagem da influenciadora digital Karine de Sousa, cearense com doença rara revela diagnóstico terminal.
Zoeira

Influenciadora cearense com doença rara revela metástase e diagnóstico terminal

Com metástase óssea, Karine de Sousa realiza tratamento à base de morfina para suportar dores intensas.

Redação
13 de Maio de 2026
Rafa Kalimann nega ter sido abandonada por Nattan durante gravidez: 'Conflitos muito íntimos'
Zoeira

Rafa Kalimann nega ter sido abandonada por Nattan durante gravidez: 'Conflitos muito íntimos'

Apresentadora esclareceu os rumores sobre a depressão na gestação de Zuza.

Redação
13 de Maio de 2026
foto de Rafa Kalimann, Nattan e Zuza.
Zoeira

Rafa Kalimann revela ter induzido parto devido à agenda de shows de Nattan

Influenciadora comentou sobre a depressão durante a gestação.

Redação
13 de Maio de 2026
Close em participante usando brincos grandes em formato de flor, com cabelo preso para trás, lábios com batom vermelho e dentes aparentes. Fundo desfocado em tons claros e rosados.
Zoeira

Enquete Casa do Patrão: resultado parcial indica eliminação de participante

Resultado do terceiro 'Tá na Reta' do reality show será divulgado na noite desta quinta-feira (14).

Redação
13 de Maio de 2026
Montagem com quatro pessoas enquadradas do busto para cima, lado a lado, em estúdio com fundo azul. Cada uma usa roupa diferente: camiseta preta; vestido com listras em V; top sem mangas com um braço levantado segurando um objeto circular; e top preto com cinto visível.
Zoeira

Enquete Casa do Patrão: João Pedro, Luiza, Morena ou Nikita? Vote em quem deve permanecer

Menos votado pelo público deixará o programa na quinta-feira (14).

Redação
13 de Maio de 2026
Imagem da apresentadora e ex-BBB Ana Clara, para matéria sobre comentários na Grécia.
Zoeira

Ana Clara critica aparência de turistas durante férias na Grécia: 'Galera esquisita'

Nas redes sociais, internautas compartilharam incômodo pelos comentários da apresentadora.

Redação
12 de Maio de 2026
Cachorro caramelo ‘invade’ show de drag e 'performa' com ela no Centro de Fortaleza
Zoeira

Cachorro caramelo ‘invade’ show de drag e 'performa' com ela no Centro de Fortaleza

Vídeo mostra momento em que animal “participa” de performance da drag cearense Wanderleya D’Pantera Sim.

João Gabriel Tréz
12 de Maio de 2026
Tadeu é um homem alto, branco, de cabelo grisalho, e, na foto, ele usa moletom cinza e segura um telefone dourado. Imagem usada em matéria sobre renovação do reality show Big Brother Brasil.
Zoeira

Globo está em negociação para renovar Big Brother Brasil até 2030

As renovações ocorrem em ciclos fechados de três anos.

Redação
12 de Maio de 2026
Pessoa de terno azul e camisa clara caminha em área externa pavimentada, acompanhada por outras pessoas, enquanto um microfone se aproxima lateralmente; ao fundo, veículo estacionado e fachada de prédio.
Zoeira

Em depoimento, Ed Motta nega acusações de agressão em restaurante no RJ

Cantor admitiu ter arremessado cadeira no chão ao se frustrar com cobrança de taxa.

Redação
12 de Maio de 2026
Segundo Rafa, as mudanças provocadas pela gravidez mexeram com o casal.
Zoeira

Rafa Kalimann desabafa sobre ausência de Nattan e depressão na gravidez

Apresentadora protagoniza documentário lançado no último sábado (9).

Redação
12 de Maio de 2026
Imagem de Taís Araujo com o visual de Raquel em Vale Tudo, para matéria em que ela fala sobre o remake da novela.
Zoeira

Taís Araújo critica mudanças de Raquel em remake de 'Vale Tudo': 'achei esquisitíssimo aquilo'

Para atriz, as mudanças bateram em um "lugar muito duro, muito difícil", mas ela tentou continuar da melhor forma possível.

Redação
11 de Maio de 2026
Imagem do jornalista e ex-âncora do Bom Dia Brasil para matéria sobre descoberta de câncer.
Zoeira

Ex-âncora do 'Bom Dia Brasil', Chico Pinheiro revela diagnóstico de câncer

Jornalista não detalhou quando descobriu a doença, mas citou que o câncer no intestino está em estágio inicial.

Redação
11 de Maio de 2026
Carlinhos Maia e seu ex-esposa posam juntas para uma selfie em frente ao espelho, usando roupas de cores escura e clara; uma delas segura um celular, e o ambiente aparenta ser um espaço interno com iluminação artificial. Imagem usada em matéria sobre liminar pedido pelo motorista contra o influenciador.
Zoeira

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães são alvo de liminar em processo movido por motorista

Os dois foram processados por Daniel Cancio Santos pela primeira vez em novembro de 2025.

Redação
11 de Maio de 2026
Foto de público no festival primavera sound para matéria sobre o lineup do festival em 2026.
Zoeira

Primavera Sound divulga line-up com Lily Allen, Gorillaz e The Strokes; confira

Edição acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 5 e 6 de dezembro.

Redação
11 de Maio de 2026
Rapper Oruam.
Zoeira

Justiça inicia julgamento de Oruam por tentativa de homicídio nesta segunda (11)

O rapper encontra-se foragido.

Redação
11 de Maio de 2026
Dua Lipa faz foto dela mesmo em frente a espelho usando o celular.
Zoeira

Dua Lipa processa Samsung por uso de imagem para vender televisores e pede mais de R$ 70 milhões

Além disso, a denúncia alega que a cantora detém os direitos da fotografia utilizada na embalagem dos produtos.

Redação
10 de Maio de 2026
Montagem de fotos mostra, à esquerda, um print do momento em que Lucas Guedez sobe no painel da mansão de Virginia. À direita, está a empresária, durante uma partida de futebol em um estádio.
Zoeira

Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil

O vídeo da "brincadeira" foi publicado nas redes sociais de Lucas Guedez e tem mais de quatro milhões de visualizações.

Redação
10 de Maio de 2026